Batman'da yağış yaşamı olumsuz etkiledi

Batman kent merkezinde etkili olan yoğun sağanak, kısa sürede cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı. Birçok nokta göle dönerken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti ve trafik akışı yavaşladı.

yollarda zorluk: sürücüler nasıl etkilendi

Yağışla birlikte oluşan su birikintileri, araçların güvenli hızda ilerlemesini engelledi. Sürücüler hızlarını düşürerek ve daha dikkatli manevra yaparak yoluna devam etmeye çalıştı; bazı bölgelerde görüş mesafesi ve yol tutuşu olumsuz etkilendi.

günlük yaşam üzerinde kısa vadeli etkiler

Kent merkezindeki yoğun yağış, sadece trafikte aksamalara değil aynı zamanda günlük rutinlerin de aksamalarına neden oldu. Vatandaşlar ve sürücüler, su birikintilerinin bulunduğu bölgelerden geçerken planlarını değiştirmek zorunda kaldı.

Yetkililerden veya yüzeysel müdahalelerden söz edilmese de, yağışın etkileri kent yaşamında kısa süreli aksamalar yarattı ve araç kullananların tedbirli olmasını gerektirdi.

BATMAN’DA ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ NEDENİYLE KENT MERKEZİNDEKİ BAZI CADDE VE SOKAKLARDA SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞTU. YOLLARIN SUYLA KAPLANDIĞI NOKTALARDA ARAÇ SÜRÜCÜLERİ İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ.