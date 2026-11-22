Muş'ta sağanak ve fırtına etkileri

Kent merkezinde başlayan yoğun yağışla birlikte kırsal alanlarda hayat olumsuz etkilendi. Yağışlara eşlik eden rüzgâr, bazı yerleşimlerde ağaç devrilmeleri ve yüzey akışlarına yol açtı. Bölgede çayların debisinin yükselmesi, taşkın ve heyelan riskini artırdı.

Ulaşıma etkileri:

Balcılar-İnardı grup köy yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle bir köy minibüsü yolda mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri, yolun güvenli şekilde yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı ve bölgedeki enkaz kaldırma ile stabilizasyon çalışmalarına öncelik verildi.

Çay yükselmesi ve yapı hasarları:

Ağaçlı köyünde etkili olan fırtına ve sağanak sonucu bir ahır yıkıldı, yerleşim alanlarında hasar tespit çalışmaları yürütülüyor. Derecik köyünde de çayın debisinin yükselmesi nedeniyle olası taşkınlara karşı İl Özel İdaresi ekipleri tarafından korunma önlemleri ve su tahliye planlaması başlatıldı.

Yerel yetkililer, sağlık ve can güvenliği öncelikli olmak üzere hasar tespitinin sürdüğünü, yolların açılması ve yapısal risklerin azaltılması için ekiplerin çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.

MUŞ'TA ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ VE FIRTINA KÖYLERDE HASARA NEDEN OLDU. HEYELAN NEDENİYLE KÖY MİNİBÜSÜ YOLDA MAHSUR KALIRKEN, BİR AHIR YIKILDI, TAŞKIN RİSKİNE KARŞI EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI.