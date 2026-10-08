Tarım arazisinden ormana yayılan yangın kısa sürede kontrol altına alındı

Yangın kontrol altına alındı

Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Göle köyünde, Bağlar mevkiinde saat 14.30 sıralarında başlayan yangın, rüzgârın etkisiyle çevredeki ormanlık alana sıçradı. Bölgeye yapılan ihbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri olay yerine yönlendirildi.

Müdahale ve araç gücü:

Yangına havadan 1 helikopter, karadan ise 4 arazöz ve yangın söndürme ekipleri müdahale etti. Ekiplerin koordineli çalışması sayesinde alevler kısa sürede kontrol altına alındı ve yayılma riski azaltıldı.

Bilanço, soruşturma ve soğutma çalışmaları:

Yangında yaklaşık 10 dönüm tarım arazisi ile 9 dönüm orman arazisi zarar gördü. Olayın çıkış nedenine ilişkin jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Ekipler şu anda sıcak noktaların tespitine yönelik soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Tarım arazisinde başlayarak ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı