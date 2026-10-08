Yedinci şüpheli de kefaletle serbest kaldı: RAF Fairford soruşturması sürüyor

Olayda son durum

İngiltere polisi, Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) Fairford üssü yakınlarında 27 Eylül günü yaşanan olayla bağlantılı yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme olduğunu açıkladı. 6 Ekim tarihinde Londra’nın Westminster bölgesinde gözaltına alınan 22 yaşındaki İngiliz vatandaşı hakkında aranan tedbir uygulandıktan sonra kefaletle serbest bırakıldı. Böylece olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan yedinci kişi de serbest bırakılmış oldu.

Gözaltılar ve kefalet süreçleri:

İngiliz güvenlik birimleri, 27 Eylül ihbarı üzerine Gloucestershire kırsalında müdahalede bulunmuş, raporlara göre üç minibüsün RAF Fairford üssüne doğru ilerlediği duyurulmuştu. İlk müdahalede 20’li yaşlarında 5 kişi patlayıcı ve terör suçları şüphesiyle gözaltına alınmış, daha sonra kefaletle serbest bırakılmışlardı. Ardından 1 Ekim tarihinde Westminster’da gözaltına alınan, hem İran hem İngiltere vatandaşlığı bulunan 25 yaşındaki bir kişi de kefaletle salıverilmişti. Şimdi kefaletle serbest bırakılan 22 yaşındaki şüpheliyle birlikte, soruşturmada gözaltına alınan tüm kişiler geçici olarak serbest kalmış durumda.

Üs ve bölgedeki askeri hareketler:

Whelford köyü yakınlarındaki RAF Fairford üssü, son aylarda ABD Hava Kuvvetleri tarafından İran’a yönelik operasyonlarda kullanılmıştı. ABD, üsten B-1 ve B-52 bombardıman uçaklarını Orta Doğu’ya göndermiş, ancak daha sonra bu uçakların üsse olan konuşlandırması sona erdirilmişti. ABD Başkanı Donald Trump, uçakların geri çekilme gerekçesini üsse yönelik "bazı tehditler" şeklinde ifade etmişti.

Polis yetkilileri, şüphelilerin serbest bırakılmasının soruşturmanın sonlandığı anlamına gelmediğini vurguluyor; soruşturma devam ediyor ve yetkililer olayla ilgili bilgi toplamaya, delilleri değerlendirmeye devam ediyorlar. Olayın güvenlik boyutu, üste konuşlandırılan yabancı askeri varlıklar ve bölgedeki istihbarat çalışmaları bağlamında takip ediliyor.

İNGİLTERE'DEKİ ABD HAVA KUVVETLERİ'NE EV SAHİPLİĞİ YAPAN KRALİYET HAVA KUVVETLERİ (RAF) FAİRFORD ÜSSÜ YAKINLARINDA 27 EYLÜL'DE YAŞANAN OLAYLA BAĞLANTILI OLARAK "TERÖR EYLEMİ HAZIRLIĞI" ŞÜPHESİYLE 6 EKİM'DE GÖZALTINA ALINAN 22 YAŞINDAKİ İNGİLİZ VATANDAŞI KEFALETLE SERBEST BIRAKILDI.