Malatya'da tek bıçak darbesiyle yaşamını yitiren kişinin davası 2 kasıma ertelendi

Dava süreci

Malatya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, 18 Haziran 2025'te meydana gelen olayla ilgili tutuklu sanık D.K.'nin tutukluluk halinin devamına karar verildi. Mahkeme, esas hakkındaki savunmaların hazırlanması ve dosyadaki görüntülerin izlenmesi için duruşmayı 2 kasım tarihine erteledi.

Olayın ayrıntıları:

Olay, 18 Haziran 2025 tarihinde Battalgazi ilçesi Hacıabdi Mahallesi Hasanbey Caddesi Nakkaş Sokak üzerinde gerçekleşti. İddialara göre, 32 yaşındaki D.K. ile 40 yaşındaki H.K. arasında çıkan kavgada, sanık D.K.'nin yönelttiği tek bıçak darbesi sonucu H.K. yaşamını yitirdi.

Mahkeme gelişmeleri:

Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan D.K. hakkında "kasten öldürme"; tutuksuz yargılanan O.G. hakkında ise "suç delillerini gizleme" suçlamasıyla dava açıldı. Duruşmada savcı, sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti. Müşteki avukatı da tutukluluk halinin devamını isterken, mütalaaya karşı ayrıntılı beyanda bulunmak üzere mahkemeden ek süre talep etti.

Tutuklu sanık D.K. tahliyesini, tutuksuz sanık O.G. ise beraatini talep etti. Sanık avukatı da müvekkilinin tahliyesi yönünde mahkemenin takdirine başvurdu. Mahkeme heyeti, esas hakkındaki savunmaların hazırlanması için taraflara süre verilmesine ve bir sonraki duruşmada dosyada yer alan görüntülerin izlenmesine karar verdi. Bununla birlikte, tutuklu sanık D.K.'nin tutukluluk halinin devamına hükmedildi ve duruşma 2 kasım tarihine ertelendi.

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