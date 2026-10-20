Dolar 49,5738 +0,03%
Euro 55,6699 +0,15%
Bist 11.615,86 +1,62%
Altın Gram 6.592,89 -0,57%
EUR/USD 1,1225 +0,07%
Brent Petrol 110,76 +1,10%
--°

Malatya'da tek bıçak darbesiyle yaşamını yitiren kişinin davası 2 kasıma ertelendi

Malatya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık D.K.'nin tutukluluk halinin devamına karar verildi; duruşma 2 kasıma ertelendi.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 13:16

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Malatya'da tek bıçak darbesiyle yaşamını yitiren kişinin davası 2 kasıma ertelendi

Dava süreci

Malatya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, 18 Haziran 2025'te meydana gelen olayla ilgili tutuklu sanık D.K.'nin tutukluluk halinin devamına karar verildi. Mahkeme, esas hakkındaki savunmaların hazırlanması ve dosyadaki görüntülerin izlenmesi için duruşmayı 2 kasım tarihine erteledi.

Olayın ayrıntıları:

Olay, 18 Haziran 2025 tarihinde Battalgazi ilçesi Hacıabdi Mahallesi Hasanbey Caddesi Nakkaş Sokak üzerinde gerçekleşti. İddialara göre, 32 yaşındaki D.K. ile 40 yaşındaki H.K. arasında çıkan kavgada, sanık D.K.'nin yönelttiği tek bıçak darbesi sonucu H.K. yaşamını yitirdi.

Mahkeme gelişmeleri:

Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan D.K. hakkında "kasten öldürme"; tutuksuz yargılanan O.G. hakkında ise "suç delillerini gizleme" suçlamasıyla dava açıldı. Duruşmada savcı, sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti. Müşteki avukatı da tutukluluk halinin devamını isterken, mütalaaya karşı ayrıntılı beyanda bulunmak üzere mahkemeden ek süre talep etti.

Tutuklu sanık D.K. tahliyesini, tutuksuz sanık O.G. ise beraatini talep etti. Sanık avukatı da müvekkilinin tahliyesi yönünde mahkemenin takdirine başvurdu. Mahkeme heyeti, esas hakkındaki savunmaların hazırlanması için taraflara süre verilmesine ve bir sonraki duruşmada dosyada yer alan görüntülerin izlenmesine karar verdi. Bununla birlikte, tutuklu sanık D.K.'nin tutukluluk halinin devamına hükmedildi ve duruşma 2 kasım tarihine ertelendi.

MALATYA’DA CİNAYET DAVASI 2 KASIM’A ERTELENDİ

MALATYA’DA CİNAYET DAVASI 2 KASIM’A ERTELENDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bodrum Yokuşbaşı'nda zemin kat yangını kontrol altına alındı
images

Menteşe'de ışık ihlali iddiası: avm çıkışında motokuryeyle çarpışma
images

İlkadım'da birlikte içen iki kişinin kavgasında tabanca ve 5 fişek ele geçirildi
images

Kilis'te yasa dışı geçişi organize ettiği öne sürülen iki şüpheli tutuklandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sahada hizmet ve çözüm odaklı yönetim: Besim Dutlulu muhtarlarla buluştu

Menteşe'de ışık ihlali iddiası: avm çıkışında motokuryeyle çarpışma

Pursaklar'da muhtarlarla yerel gündem masaya yatırıldı

İlkadım'da birlikte içen iki kişinin kavgasında tabanca ve 5 fişek ele geçirildi

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi