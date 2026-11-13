Malatya'daki helikopter kazasında hayatını kaybeden dört askerin cenazeleri Ankara'da incelemeye alındı

Malatya kazası ve Ankara'ya nakil:

Malatya'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 4 askere ait cenazeler, resmi adli işlemler için Ankara Adli Tıp Kurumuna getirildi. Nakil, olay yerinden alınan cenazelerin adli tıp birimine sevki kapsamında gerçekleştirildi.

adli inceleme ve kimlik tespiti:

Ankara Adli Tıp Kurumu'nda cenazeler üzerinde kimlik tespiti ve gerekli adli tıp incelemeleri yapılacak. Bu süreçte otopsi ve diğer adli tetkikler uygulanarak kimlik doğrulama ve ölüm nedenine ilişkin raporlar hazırlanacak.

izlenecek prosedür ve sonraki adımlar:

Adli işlemler tamamlandıktan sonra cenazelerin teslimi ve defin süreçlerine ilişkin prosedürler işletilecek. Süreç, askerî ve adli makamların koordinasyonu çerçevesinde yürütülerek gereken belgeler düzenlenecek ve ilerleyen aşamalarda kamuoyu ile paylaşılabilecek bilgiler açıklanacaktır.

Malatya’daki helikopter kazasında şehit olan 4 askerin cenazeleri Ankara adli tıp Kurumu’na getirildi