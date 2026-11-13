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Malatya'daki helikopter kazasında şehit olan 4 askerin cenazeleri Ankara'ya getirildi

Malatya'da kaza kırıma uğrayan S-70 tipi helikopterde şehit olan 4 askerin cenazeleri, Malatya'daki törenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 12:48

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Malatya'daki helikopter kazasında şehit olan 4 askerin cenazeleri Ankara'ya getirildi

Malatya'daki helikopter kazasında şehit olan 4 askerin cenazeleri Ankara'ya getirildi

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Samanköy Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde kaza kırıma uğrayan S-70 tipi askeri helikopterde şehit düşen dört askerin cenazeleri, Malatya Havalimanı’nda düzenlenen törenin ardından Ankara'ya sevk edildi.

kaza ve kayıplar:

Kazada Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen, Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar, Teknisyen Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir ve Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder şehit oldu. Olay, bölge ekipleri tarafından sahada yapılan ilk müdahalelerin ardından kayıtlara geçti.

cenaze işlemleri ve sonraki adımlar:

Şehitlerin cenazeleri, Malatya Havalimanı’ndaki törenin tamamlanmasının ardından uçakla Ankara Adli Tıp Kurumuna getirildi. Adli tıp kurumundaki işlemler tamamlandıktan sonra cenazeler için düzenlenecek törenlerin ardından toprağa verilmesi planlanıyor.

Resmî makamlar ve askeri yetkililer, kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirirken, şehit yakınlarına ve birliklere taziyeler iletildi. Kamuoyuna yapılacak ek bilgilendirmeler yetkililer tarafından duyurulacak.

MALATYA’DA SİKORSKY S-70 TİPİ HELİKOPTERİN KAZA KIRIMA UĞRAMASI SONUCU ŞEHİT OLAN 4 ASKERİN...

MALATYA’DA SİKORSKY S-70 TİPİ HELİKOPTERİN KAZA KIRIMA UĞRAMASI SONUCU ŞEHİT OLAN 4 ASKERİN CENAZESİ ANKARA ADLİ TIP KURUMU'NA GETİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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