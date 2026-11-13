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Üst katlardan kovalarla müdahale edilen kamyonet yangını Sultangazi'de park sorununu vurguladı

Sultangazi'de hurda kağıt yüklü kamyonetin kasasında çıkan yangına vatandaşlar hortum, kova ve yangın tüpüyle müdahale etti; itfaiyenin yolu parklar nedeniyle zorlandı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 12:43

GÜNCELLEME: 13 Kasım 2026 - 12:45

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Üst katlardan kovalarla müdahale edilen kamyonet yangını Sultangazi'de park sorununu vurguladı

Olayın gelişimi:

Saat 08.00 civarında Sultangazi Cebeci Mahallesi'ndeki bir sokakta, park halinde bulunan hurda kağıt yüklü kamyonetin kasasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyünce mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi ve kendi imkanlarıyla müdahale etmeye başladı.

Komşular, üst katlardan kovalarla ve apartman hortumlarıyla su dökerek alevlerin çevredeki araçlara sıçramasını engellemeye çalıştı. Bir kişi yangın tüpüyle müdahalede bulunurken, diğerleri rüzgarın etkisiyle yangının yayılmasını önlemek için park halindeki otomobilleri ıslattı. Yaşanan panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

İtfaiyenin müdahalesi ve erişim sorunu:

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sokağın başında sağlı sollu park edilmiş araçlar ve yakınlardaki bir inşaatın korkulukları nedeniyle müdahale noktasına ulaşmakta güçlük çekti. Vatandaşların yardımıyla sokağa giren ekipler, alevleri kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Yetkililer, hasar tespitine göre çevredeki araçlar ve binalarda herhangi bir maddi zararın meydana gelmediğini bildirdi. Olay yerinden gelen görüntüler ve görgü tanıklarının ifadeleri, itfaiyenin zaman zaman sokak içerisindeki ilerlemesinin engellendiğini ortaya koydu; bu durum, müdahale süresine doğrudan etki etti.

Görgü tanıkları ve soruşturma:

Sokak sakinlerinden Sefer Çadırcı yaşananları şöyle anlattı: 'Saat 08.00 gibi kamyon kasasındaki hurda kağıtlar bir anda alev almaya başladı. Biz de hemen itfaiyeyi aradık. Kendi imkanlarımızla söndürmeye çalıştık. Üst katlardan kovalarla su atmaya, hortumlarla müdahale etmeye başladılar. Sonrasında bir arkadaş yangın tüpüyle geldi, o müdahale etmeye çalıştı. Rüzgârın etkisiyle yangının öndeki araçlara sıçramaması için onları da ıslattık.'

Olayla ilgili olarak yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için resmi inceleme başlatıldı. Görüntüler, müdahale sırasında vatandaş desteğinin belirleyici olduğunu, aynı zamanda hatalı parkların ve sokak düzeninin acil müdahaleyi zorlaştırdığını ortaya koydu.

SEFER ÇADIRCI

SEFER ÇADIRCI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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