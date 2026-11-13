Samanköy'de S-70 kazası: polis arama tarama çalışmalarına devam ediyor

kazanın ayrıntıları:

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Samanköy mevkisinde 12 Kasım günü saat 18.45 sıralarında S-70 tipi askeri helikopter kaza kırıma uğradı. Kazada helikopterde bulunan 4 asker şehit oldu.

polis arama çalışmaları:

Kazanın ardından bölgeye intikal eden polis ekipleri, olay yerinde arama ve tarama çalışmalarına başladı. Ekipler, helikoptere ait parçalar ile kazayla ilgili olabilecek bulguları tespit etmek için saha çalışmasını sürdürüyor.

çalışmanın hedefi ve gidişatı:

Arama faaliyetleri sahada devam ediyor; ekipler, bulunabilecek parça ve delillerin kazanın nedenine ilişkin bilgi sağlayabileceği değerlendirmesiyle titiz bir çalışma yürütüyor.

Askeri helikopterin düştüğü bölgede arama çalışmaları sürüyor