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Samanköy'de S-70 kazası: polis arama tarama çalışmalarına devam ediyor

12 Kasım akşamı Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Samanköy mevkisinde S-70 tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonrası polis, helikoptere ait parçalar ve bulguları arıyor.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 12:49

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Samanköy'de S-70 kazası: polis arama tarama çalışmalarına devam ediyor

kazanın ayrıntıları:

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Samanköy mevkisinde 12 Kasım günü saat 18.45 sıralarında S-70 tipi askeri helikopter kaza kırıma uğradı. Kazada helikopterde bulunan 4 asker şehit oldu.

polis arama çalışmaları:

Kazanın ardından bölgeye intikal eden polis ekipleri, olay yerinde arama ve tarama çalışmalarına başladı. Ekipler, helikoptere ait parçalar ile kazayla ilgili olabilecek bulguları tespit etmek için saha çalışmasını sürdürüyor.

çalışmanın hedefi ve gidişatı:

Arama faaliyetleri sahada devam ediyor; ekipler, bulunabilecek parça ve delillerin kazanın nedenine ilişkin bilgi sağlayabileceği değerlendirmesiyle titiz bir çalışma yürütüyor.

Askeri helikopterin düştüğü bölgede arama çalışmaları sürüyor

Askeri helikopterin düştüğü bölgede arama çalışmaları sürüyor

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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