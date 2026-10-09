Malatya'nın belleği fotoğraflarda: karelerde kültürel mirasın ödül töreni

Karelerde kültürel miras belgelendi

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) ile Battalgazi Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 'Karelerde Kültürel Mirasın İzleri: Malatya' fotoğraf yarışmasının ödül töreni 8 Ekim 2026 tarihinde MTÜ Kenan Işık Amfisi'nde gerçekleştirildi. Etkinlik, kentin tarihî ve kültürel değerlerinin fotoğrafla kayıt altına alınmasını hedefliyor.

Törene katılanlar ve program:

Programa Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Ünver, MTÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Selim Özkan ve Prof. Dr. İlhan Erdem, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ersan Çiftci, Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı Hamit Süha Hotar, Yeşilyurt Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Mehmet Ercan, Battalgazi Belediyesi Kent Tarih ve Tanıtım Müdürü İbrahim Ethem Yazıcı, Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (MAFSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Konuk ile akademik ve idari personel ve öğrenciler katıldı.

Söylemler ve vurgulanan temalar:

Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ersan Çiftci etkinliğin üniversitenin kentle buluşma anlayışı doğrultusunda gerçekleştirildiğini vurguladı; Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü ile Battalgazi Belediyesinin ortak çalışmasının Malatya’nın tarihî ve kültürel değerlerinin belgelenmesine katkı sunduğunu ve yaklaşık dört aylık hazırlık sürecinin ardından ortaya çıkan fotoğraf çalışmalarının kültürel miras açısından değer taşıdığını belirtti.

Ahmet Ünver ise yerel yönetimlerin altyapı hizmetlerinin yanında sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlere de önem verdiğini söyleyerek, fotoğrafın geçmişi hatırlama ve kültürel değerleri gelecek kuşaklara aktarma açısından önemli bir araç olduğunu ifade etti. Ünver, özellikle 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından Malatya'nın yaşadığı değişim bağlamında görsel kayıtların korunmasındaki rolüne dikkat çekti.

MTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Selim Özkan konuşmasında fotoğrafın yalnızca anı kaydetmekle kalmayıp anlam ve hikâye taşıması gerektiğini, sergilenen eserlerin günlük yaşamda fark edilmeyen ayrıntıları görünür kıldığını belirtti. Özkan ayrıca cep telefonları aracılığıyla oluşturulan görsel kayıtların da kültürel izleri geleceğe taşıma potansiyeline sahip olduğuna vurgu yaptı ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Program akışı ve ödüller:

Tören konuşmalarının ardından Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü öğrencileri bir dinleti sundu. Program, yarışmada dereceye giren katılımcıların açıklanması ve ödüllerin takdimiyle devam etti.

Yarışmada Malatya’nın tarihî mekânları, mimari ayrıntıları, geleneksel el sanatları ve gündelik yaşamını yansıtan eserler değerlendirildi. İki kategoride verilen ödüller sonucunda öğrenci kategorisinde birinciliğe Nazlı Akçadağ, ikinciliğe Alperen Yavuz Koç, üçüncülüğe Harun Bayduz layık görüldü. Serbest kategoride ise birinciliği Fatma Salt, ikinciliği İbrahim Halil Ekin ve üçüncülüğü Ahmet Erdilek kazandı.

Etkinlik, Malatya’nın kültürel mirasını fotoğraf aracılığıyla belgeleyerek görünür kılmayı ve geleceğe taşıyacak görsel arşivin güçlenmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

"KARELERDE KÜLTÜREL MİRASIN İZLERİ: MALATYA" FOTOĞRAF YARIŞMASI ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU