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Malatya'nın ihracatını güçlendirecek AB bilgi merkezi hazırlığı

MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, kurulacak AB Bilgi Merkezi ile üyelerin fon, hibe ve ihracat fırsatlarına erişimini artırmayı hedeflediklerini açıkladı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 12:44

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Malatya'nın ihracatını güçlendirecek AB bilgi merkezi hazırlığı

AB Bilgi Merkezi ile hedeflenen destekler:

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Adayı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, oda bünyesinde bir AB Bilgi Merkezi kurmak için çalışmaların başladığını duyurdu. Sadıkoğlu, projenin temel amacının üyelerin Avrupa Birliği tarafından sunulan fon, hibe ve destek mekanizmalarına erişimini kolaylaştırmak olduğunu belirtti.

Sadıkoğlu, Avrupa Birliği desteklerinin işletmelere ve projelere önemli katkı sağladığını vurgulayarak, "Avrupa Birliği’nin işletmelerimize ve projelerimize yönelik önemli fon ve hibe destekleri var. Üyelerimizin bu desteklerden daha fazla faydalanması gerekiyor. Bunun için üyelerimizi yalnızca bilgilendiren değil, doğru desteğe ulaşmaları konusunda yönlendiren bir yapı oluşturmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Üyeler için erişim ve yönlendirme:

AB Bilgi Merkezi, yalnızca kaynakları listeleyen bir mekanizma olmayacak; üyelerin doğru programa, uygun çağrıya ve başvuru süreçlerine ulaşmalarını sağlayacak danışmanlık desteği sunması planlanıyor. Sadıkoğlu bu yaklaşıma ilişkin, "Üyelerimizin bu kaynaklardan daha fazla yararlanması için çalışma yürüteceğiz" dedi. Merkezin bilgilendirme, yol gösterme ve başvuru süreçlerinde pratik destek verme işlevleri öne çıkacak.

Avrupa pazarında büyüme stratejisi:

Sadıkoğlu, Malatya ihracatının Avrupa ülkeleriyle güçlü bağlara sahip olduğuna dikkat çekti; kent ihracatının yaklaşık yüzde 50’sinin AB ülkelerine gerçekleştirildiğini söyledi. Bu oranın şehrin Avrupa pazarındaki potansiyelini gösterdiğini belirten Sadıkoğlu, mevcut ihracatı korumanın ötesine geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, hedeflerini şu sözlerle özetledi: "Mevcut ihracatımızı korumakla yetinmemeli, Avrupa Birliği ülkelerine daha fazla ihracat yapmalıyız. Yeni dönemde Odamız bünyesinde kuracağımız AB Bilgi Merkezi ile ihracatçı üyelerimize danışmanlık ve bilgilendirme desteği sunacağız. Firmalarımızın AB’nin sunduğu fırsatlardan daha fazla yararlanmasını, yeni pazarlara ulaşmasını ve ihracat kapasitesini artırmasını istiyoruz. Hedefimiz daha fazla ihracat, daha güçlü firmalar ve dünya pazarlarında daha güçlü bir Malatya."

Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte üyelerin AB fonlarına erişimde etkinlik kazanması, başvuru süreçlerinde yönlendirme desteği alması ve sonuçta Malatya'nın Avrupa pazarındaki payını artırması amaçlanıyor.

BAŞKAN SADIKOĞLU: &quot;ÜYELERİMİZ AB FONLARINDAN DAHA FAZLA YARARLANACAK&quot;

BAŞKAN SADIKOĞLU: "ÜYELERİMİZ AB FONLARINDAN DAHA FAZLA YARARLANACAK"

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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