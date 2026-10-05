Malatya'nın ticaret yolunda yeni temsilcisi: Fatih Mehmet Kaplan meclis üyeliğine seçildi

seçim sonuçları:

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen seçimler sonucunda Fatih Mehmet Kaplan, 33. Meslek Komitesi Meclis Üyeliği görevine seçildi.

köprü kurma vurgusu:

Seçimin ardından açıklamalarda bulunan Kaplan, MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'na teşekkür ederek, seçim sürecinde kendisine ve ekibine destek veren üyelere, dostlara ve hemşehrilere teşekkürlerini iletti.

görev ve taahhüt:

Kendilerine gösterilen güvene layık olmak için çalışacaklarını belirten Kaplan, "Bu süreçte şahsıma ve ekibimize inanarak desteğini esirgemeyen, bizleri Malatya'mıza hizmet etmeye layık gören tüm üyelerimize, dostlarımıza ve hemşehrilerimize yürekten teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Seçim sonucunu Malatya açısından değerlendiren Kaplan, "Bu seçimin kazananı şahıslar değil, ortak paydamız olan Malatya olmuştur. Şehrimizin ekonomisine, ticaretine ve geleceğine katkı sağlamak adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaplan'ın açıklamaları, Meclis Üyeliği döneminde yerel ekonomi ve ticaret odaklı çalışmalara öncelik verileceğinin işaretini taşıyor.

FATİH MEHMET KAPLAN MTSO MECLİS ÜYELİĞİNE SEÇİLDİ