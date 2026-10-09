Dolar 49,3400 +0,12%
Euro 55,4143 +0,27%
Bist 12.251,73 +0,31%
Altın Gram 6.698,23 +1,58%
EUR/USD 1,1235 +0,17%
Brent Petrol 102,66 -1,55%
--°

Maltepe enkazında hayatını kaybeden iki kardeşin acısı: aile enkaz başında bekledi

Maltepe'de çöken 7 katlı binada kardeşler Ahmet Muhammet ve Zeynep İnan yaşamını yitirdi; anne ve baba Trabzon'dan gelip enkaz başında bekledi.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 08:04

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Emre Koç

Maltepe enkazında hayatını kaybeden iki kardeşin acısı: aile enkaz başında bekledi

Olayın gelişimi:

Olay, 8 Ekim sabah saat 05.40 sıralarında Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'taki 7 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın 3 katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çökme yaşandı. Çöküntü altında kalanlar arasında kardeş oldukları belirlenen Ahmet Muhammet İnan ve Zeynep İnan da bulunuyordu.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu enkazdan 8 kişi sağ olarak kurtarıldı, 5 kişi hayatını kaybetti. Gece boyunca süren arama kurtarma faaliyetleri kararlı bir şekilde devam etti.

Arama kurtarma çalışmaları ve çıkarılanlar:

Ekipler, enkaz altında kalanlara ulaşmak için gece boyunca çalıştı. Kurtarma çalışmalarında, göçükten çıkarılanlar arasında bulunan Ahmet Muhammet İnan daha önce gün içinde enkazdan çıkarılırken; ulaşılan son kişi olan Zeynep İnan'ın cansız bedeni enkaz altından 25’inci saatte çıkarıldı. Ekiplerin müdahalesiyle bazı yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi ve hastaneye sevk edildi.

Ailelerin bekleyişi ve kentteki yankılar:

Facia anında aile fertlerinin Trabzon'da olduğu öğrenildi. Anne ve babanın sabahın erken saatlerinden itibaren enkaz önünde bekledikleri, çocuklarının çıkarılma çabalarını izlerken yaşadıkları duygusal anlar çevredeki vatandaşların ve yetkililerin dikkatini çekti. Enkaz çevresinde yoğun bir bekleyiş ve taziye atmosferi oluştu.

Olayla ilgili soruşturma ve kurtarma sürecine ilişkin resmi açıklamalar yetkililer tarafından takip ediliyor; olay bölgesinde ekiplerin çalışması devam etti.

Maltepe&#039;de enkaz altında kalan 2 kardeş hayatını kaybetmişti: Ailelerin bekleyişi yürekleri...

Maltepe'de enkaz altında kalan 2 kardeş hayatını kaybetmişti: Ailelerin bekleyişi yürekleri dağladı

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Enkazdan çıkan deniz kabuğu Maltepe çöküşünde malzeme kalitesine soru işareti dü...
images

Çekmeköy’ün geleceği için bakanlıklarla kapsamlı proje görüşmeleri
images

Sincan pazarlarında halkın ve esnafın sesi: Murat Ercan sahada
images

Eskil'de 112 acil sağlık istasyonu hizmete girdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Zirveye emekle yükselen: Halil Tepe'nin tepede bıraktığı iz

İki gazeteci hakkında gözaltı kararı: açıklamalar soruşturmanın odağında

Personel için risk bilinci: Zonguldak'ta iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Site kayıtları ortaya çıkardı: Sezen Taş'ın Liparis 5'teki ölüm anı inceleniyor

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

gtb’de sandıklar açıldı: yeni dönem meslek komiteleri ve meclis üyeleri seçiliyor