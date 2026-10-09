Maltepe enkazında hayatını kaybeden iki kardeşin acısı: aile enkaz başında bekledi

Olayın gelişimi:

Olay, 8 Ekim sabah saat 05.40 sıralarında Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'taki 7 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın 3 katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çökme yaşandı. Çöküntü altında kalanlar arasında kardeş oldukları belirlenen Ahmet Muhammet İnan ve Zeynep İnan da bulunuyordu.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu enkazdan 8 kişi sağ olarak kurtarıldı, 5 kişi hayatını kaybetti. Gece boyunca süren arama kurtarma faaliyetleri kararlı bir şekilde devam etti.

Arama kurtarma çalışmaları ve çıkarılanlar:

Ekipler, enkaz altında kalanlara ulaşmak için gece boyunca çalıştı. Kurtarma çalışmalarında, göçükten çıkarılanlar arasında bulunan Ahmet Muhammet İnan daha önce gün içinde enkazdan çıkarılırken; ulaşılan son kişi olan Zeynep İnan'ın cansız bedeni enkaz altından 25’inci saatte çıkarıldı. Ekiplerin müdahalesiyle bazı yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi ve hastaneye sevk edildi.

Ailelerin bekleyişi ve kentteki yankılar:

Facia anında aile fertlerinin Trabzon'da olduğu öğrenildi. Anne ve babanın sabahın erken saatlerinden itibaren enkaz önünde bekledikleri, çocuklarının çıkarılma çabalarını izlerken yaşadıkları duygusal anlar çevredeki vatandaşların ve yetkililerin dikkatini çekti. Enkaz çevresinde yoğun bir bekleyiş ve taziye atmosferi oluştu.

Olayla ilgili soruşturma ve kurtarma sürecine ilişkin resmi açıklamalar yetkililer tarafından takip ediliyor; olay bölgesinde ekiplerin çalışması devam etti.

Maltepe'de enkaz altında kalan 2 kardeş hayatını kaybetmişti: Ailelerin bekleyişi yürekleri dağladı