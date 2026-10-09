Buharkent'te öğrencilerle yerel yönetimler masaya yatırıldı

Programın ayrıntıları:

Aydın’ın Buharkent ilçesinde Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Buharkent Meslek Yüksekokulu ev sahipliğinde düzenlenen "Yerel Yönetim Öğrenci Buluşması"na ilçe protokolünden geniş katılım sağlandı. Programa Buharkent Kaymakamı, İlçe Emniyet Amiri, İlçe Jandarma Komutanı, Buharkent MYO Müdürü ve Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol iştirak etti.

Etkinlikte öncelikli olarak yerel yönetimlerin işleyişi, belediye hizmetleri ve kamu kurumları arasındaki koordinasyon masaya yatırıldı. Yetkililer, uygulamadaki süreçleri ve gençlerin yerel yönetimlerdeki rolünü anlatırken öğrencilere yöneltilen soruları yanıtladı.

Gençlerin soruları ve bilgilendirme:

Toplantıda öğrenciler, kamu hizmetlerinin planlanması, önceliklendirilmesi ve belediye projelerine katılım yolları gibi konularda sorular yöneltti. Yetkililer, hizmetlerin vatandaşa ulaşmasında şeffaflık ve erişilebilirliğin önemine vurgu yaptı ve öğrencileri bilgilendirdi. Buluşma sırasında gençlerin görüş ve önerileri dikkatle dinlendi.

Resmi katılımcıların anlattıkları, yerel yönetimlerin pratik sorunlara nasıl yaklaşması gerektiğine dair somut örnekler içerdi; öğrencilerin beklentileri ile idarenin kapasitesi arasındaki denge üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Başkan Erol'un değerlendirmesi:

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, programın verimli geçtiğini belirterek organizasyona ev sahipliği yapan okul yönetimine ve öğrencilere teşekkür etti. Erol’un sözleri programın kapanışında öne çıktı: "Bu güzel buluşmaya ev sahipliği yapan okul yönetimimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyor, gençlerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyorum".

Toplantı, öğrenciler ile yerel yöneticiler arasında doğrudan iletişim kurulmasına imkan tanıdı; yerel yönetim süreçlerini yakından tanımak isteyen gençler için bilgilendirici bir platform sunuldu. Yetkililer, benzer buluşmaların sürdürülebilir olmasının önemi üzerinde durdu ve genç katılımcıların geri bildirimlerinin değerlendirileceğini açıkladı.

AYDIN’IN BUHARKENT İLÇESİNDE DÜZENLENEN 'YEREL YÖNETİM ÖĞRENCİ BULUŞMASI'NDA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ, YEREL YÖNETİMLER VE KAMU HİZMETLERİ HAKKINDA YETKİLİLERLE GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNDU.