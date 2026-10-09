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Eğitimde saha dinlemesi: müdür Kal öğretmenlerle buluştu

Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürü Selahattin Kal, Altıeylül Hasan Basri Çantay İlkokulu'nu ziyaret ederek eğitim süreçleri, fiziki durumu ve öğretmen önerilerini dinledi.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 08:38

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Eğitimde saha dinlemesi: müdür Kal öğretmenlerle buluştu

Balıkesir Millî Eğitim Müdürü okulu yerinde inceledi

Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürü Selahattin Kal, Altıeylül Hasan Basri Çantay İlkokulu'nu ziyaret ederek okul yönetimi ve öğretmenlerle bir araya geldi. Ziyaret sırasında okul idaresinden yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri ve okulun fiziki koşulları hakkında bilgi aldı.

Eğitim-öğretim faaliyetleri ve fiziki durum:

İl Müdürü Kal, okul yöneticilerinden eğitim programları, ders işleyişi ve öğrenci destek hizmetlerine ilişkin sunumlar dinledi. Okulun fiziki durumu ile ilgili yapılan bilgilendirmeyi not aldı ve eğitim süreçlerinin verimli yürütülmesini sağlamak üzere ihtiyaçlar konusunda değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda, eğitim süreçleri ile altyapı arasındaki uyumun önemi vurgulandı.

Öğretmenlerin görüş ve önerileri:

Kal, öğretmenlerle gerçekleştirdiği toplantıda yeni eğitim döneminde yürütülecek çalışmalar üzerine görüş alışverişinde bulundu ve öğretmenlerin önerilerini dikkatle dinledi. Toplantıda öğretmenlerin sahadan gelen geri bildirimleri, uygulama önerileri ve destek talepleri ele alındı. İl Millî Eğitim Müdürü, öğretmenlerin gösterdiği çaba ve katkılar için özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti ve yeni eğitim döneminde kendilerine başarılar diledi.

MÜDÜR KAL, HASAN BASRİ ÇANTAY’DA ÖĞRETMENLERİ DİNLEDİ

MÜDÜR KAL, HASAN BASRİ ÇANTAY’DA ÖĞRETMENLERİ DİNLEDİ

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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