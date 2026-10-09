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Denizde sürpriz av: bandırmalı balıkçının 15 kiloluk kalamarı

Bozcaada açıklarında yakalanan Bandırmalı balıkçının 15 kilogramlık dev kalamarı Bandırma Balık Hali'ne getirildi; kilosu 1.000 TL.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 08:35

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EDİTÖR: Serkan Varol

Denizde sürpriz av: bandırmalı balıkçının 15 kiloluk kalamarı

Bozcaada açıklarında avlanan örnek sahile getirildi

Bozcaada açıklarında avlanan ve büyüklüğüyle dikkat çeken kalamar, Bandırmalı bir balıkçı tarafından oltayla yakalandı. Avlanan kalamar Odunluk İskelesi’nden alınarak karaya çıkarıldı ve daha sonra Bandırma'ya sevk edildi.

Kalamar, öğle saatlerinde Bandırma Balık Hali’ne ulaştırıldı. Balık halindeki esnaf ve yetkililer örneği inceleyerek tarttı; balığın ağırlığı yaklaşık 15 kilogram olarak raporlandı. Halde satışa sunulmadan önce gelen ilgi ve heyecan gözlemlendi.

getirilme süreci ve satış bilgileri:

Avlanan kalamar, Bandırma Balık Hali’ne getirilirken nakliye ve muhafaza koşullarına dikkat edildi. Hal çalışanları, kalamarın kilosunun bin liradan satışa sunulacağını belirtti. Bu fiyatlandırma, esnafın ilk değerlendirmesine göre alıcı bulması beklenen seviye olarak kaydedildi.

esnafın tepkisi ve yerel izlenimler:

Bandırma Balık Hali’nde çalışanlar kalamarın büyüklüğünü konuştu. Hali çalışanı Sezgin Acar olaya tepki göstererek «43 yaşındayım, ilk defa böyle kalamar görüyorum» dedi. Esnaf arasında nadir görülen bir av olmasının yarattığı şaşkınlık ve merak hissedildi.

Olay, hem balıkçı çevrelerinde hem de hal pazarında kısa süreli bir hareketlilik yarattı. Yetkililer ve esnaf, böyle büyük örneklerin avlanmasının bölgedeki deniz kaynaklarının çeşitliliğine işaret ettiğini, ancak bu örneğin tekil bir vaka olduğunu vurguladı.

BANDIRMALI BALIKÇI BOZCAADA AÇIKLARINDA 15 KİLOLUK KALAMAR YAKALADI

BANDIRMALI BALIKÇI BOZCAADA AÇIKLARINDA 15 KİLOLUK KALAMAR YAKALADI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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