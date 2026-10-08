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Maltepe'de binanın zemin üstü üç katı çöktü: 5 kişi kurtarıldı, arama çalışmaları devam ediyor

Maltepe Cevizli'de saat 05.40'te zemin üstü üç kat çöktü; 5 kişi sağ çıkarıldı, kalan 7 kişi için AFAD ve ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 09:01

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Maltepe'de binanın zemin üstü üç katı çöktü: 5 kişi kurtarıldı, arama çalışmaları devam ediyor

Maltepe'de çökme meydana geldi

Olay, saat 05.40 sıralarında Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta bulunan 7 katlı bir binada yaşandı. Edinilen bilgiye göre binanın zemin üstü 3 katının çökmesiyle yapı ağır hasar aldı.

Ekiplerin müdahalesi:

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahale ve arama kurtarma çalışmaları sonucu enkazdan 5 kişi sağ olarak çıkarıldı ve sağlık kontrolleri için ekipler tarafından değerlendirilmek üzere sevk edildi.

Durum ve yürütülen çalışmalar:

İstanbul Valisi Davut Gül tarafından yapılan açıklamada, dairelerde yaşadığı tespit edilen toplam 12 kişinin bulunduğu, bunlardan 5'inin kurtarıldığı ve kalan 7 kişiyle ekiplerin temas kurduğu belirtildi. Arama kurtarma çalışmaları, enkaz altında olabileceği değerlendirilen kişiler için devam ediyor.

Olayın nedenine ilişkin henüz net bir bilgi yok; yetkililer soruşturma ve güvenlik tedbirleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Bölgedeki ekipler arama faaliyetlerine öncelik vererek enkaz altında olabilecek kişilere ulaşmak için yoğun çaba gösteriyor.

MALTEPE&#039;DE 7 KATLI BİNANIN 3 KATINDA ÇÖKME MEYDANA GELDİ. ÇÖKME SONRASI 5 KİŞİ SAĞ OLARAK...

MALTEPE'DE 7 KATLI BİNANIN 3 KATINDA ÇÖKME MEYDANA GELDİ. ÇÖKME SONRASI 5 KİŞİ SAĞ OLARAK ÇIKARILIRKEN, GÖÇÜK ALTINDA KALDIĞI DEĞERLENDİRİLEN 7 KİŞİNİN ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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