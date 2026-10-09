Maltepe'de çökme sonrası enkazda kalan araç dronla görüntülendi

Maltepe'de enkaz görüntüleri dronla kaydedildi

İstanbul Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta 8 Ekim saat 05.40 civarında bulunan 7 katlı bir binanın üç katında çökme meydana geldi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi, enkaz çalışmalarına dronla yapılan havadan çekimler de eşlik etti.

arama kurtarma çalışmalarının seyri:

İhbar üzerine AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri olay yerine intikal etti. Ekiplerin hızla yürüttüğü arama kurtarma çalışmalarında 8 kişi sağ olarak kurtarılırken, 5 kişi hayatını kaybetti. Çökmenin nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

havadan görüntülerin tespit ve müdahaledeki rolü:

Bölgede çekilen havadan görüntülerde, enkaz altında kalan ve daha sonra çıkarılan bir araç net biçimde görülüyor. Dron kayıtları, ekiplerin arama alanını belirlemesine, enkazın yayılımını değerlendirmesine ve kurtarma operasyonlarının koordinasyonuna yardımcı oluyor. Yetkililer, görüntülerin olay yerindeki çalışmalarda bilgi sağlamaya devam edeceğini belirtiyor.

Olayla ilgili soruşturma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor; yetkililer çökme nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı. Mahallede yaşayanlar ve yakınları için kurtarma sürecinin tamamlanması ve olayın kesin nedeninin açıklanması bekleniyor.

MALTEPE'DE DÜN SABAH SAATLERİNDE YIKILAN 7 KATLI BİNANIN ENKAZININ ALTINDA KALAN ARAÇ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.