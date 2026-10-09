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Veteranlarda Amman'dan dört madalya: bir altın, üç bronz

Ürdün'ün Amman kentinde süren 2026 Veteranlar Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türk grekoromen ekibi 1 altın, 3 bronzla ülke sayfasına yazdırdı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 08:44

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Veteranlarda Amman'dan dört madalya: bir altın, üç bronz

Amman'da Türk veteranlardan güçlü başlangıç:

Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen 2026 Veteranlar Dünya Güreş Şampiyonası'nın üçüncü günü Türk milli güreşçilerin grekoromen stilde dikkat çeken sonuçlarına sahne oldu. Milli ekip, bu seansta toplam 1 altın ve 3 bronz madalya kazandı.

Madalyaları kazanan isimler:

Federasyonun açıklamasına göre A grubu 78 kiloda mücadele eden Vasif Aliyar Arzımanov şampiyonluğu elde ederek altın madalyanın sahibi oldu. Aynı kiloda yer alan Ahmet Özdemir üçüncülük elde ederek bronz madalyaya uzandı.

A grubu 62 kiloda güreşen Ömer Çamlıbel bronz madalya kazanırken, 130 kiloda mücadele eden Erzincanlı milli sporcu Serhat Sarıçiçek de organizasyonu üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalyayı ülkeye getirdi.

Sonuçların değerlendirmesi:

Bu sonuçlar, grekoromen branşında Türkiye'nin veteran kategorisindeki derinliğini ve rekabet gücünü gösteriyor. Üçüncü gün elde edilen dört madalya, federasyonun açıklamasında da vurgulandığı gibi Türkiye'nin genel madalya hanesine kaydedildi ve ekip için moral anlamında önemli bir katkı sağladı.

Şampiyona devam ederken milli takımın diğer kategorilerdeki performansı, toplam madalya sayısını belirleyecek; Amman'daki yarışların kalan bölümünde de beklentiler devam ediyor.

VETERAN GÜREŞÇİLERDEN DÜNYA ŞAMPİYONASINDA 4 MADALYA

VETERAN GÜREŞÇİLERDEN DÜNYA ŞAMPİYONASINDA 4 MADALYA

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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