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Maltepe'de çöküşün gölgesinde bir veda: 5 yaşındaki Gülce toprağa verildi

Maltepe'de çöken binada yaşamını yitiren 5 yaşındaki Gülce, Mimar Sinan Camii'ndeki cenaze namazının ardından Başıbüyük Mezarlığı'na defnedildi.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 16:18

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Maltepe'de çöküşün gölgesinde bir veda: 5 yaşındaki Gülce toprağa verildi

Cenaze töreni ve veda:

Maltepe'de 8 Ekim'de çöken binanın enkazında hayatını kaybeden Gülce Dora Turhan (5) için Maltepe Mimar Sinan Camii'nde öğle namazını takiben cenaze namazı kılındı. Törene İstanbul Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut ile Maltepe Kaymakamı Mehmet Akçayın yanı sıra Gülce'nin ailesi ve çok sayıda yakın arkadaşı ve komşusu katıldı.

Gülce'nin annesi Sevgi Turhan, yoğun bakımdaki tedavisi nedeniyle camiye ambulans ve sedye ile getirildi; kızının tabutu başında uzun süre gözyaşı döktü. Törenin ardından Gülce, Başıbüyük Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olayın ayrıntıları:

Olay, 8 Ekim sabahı saat 05.40 sularında Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'taki 7 katlı binada meydana geldi. Binanın üçüncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çökmenin yaşanması üzerine olay yerine sevk edilen ekipler arama kurtarma çalışması başlattı.

Arama kurtarma çalışmaları sonucu 10 kişi sağ olarak kurtarılırken, 5 kişi yaşamını yitirdi. Gülce, babası Furkan Turhan, annesi Sevgi Turhan ve ağabeyi Harun Bora Turhan ile birlikte yaralı olarak enkazdan çıkarıldı; kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Anne Sevgi Turhan'ın yoğun bakımda süren tedavisi nedeniyle defne ertelenmiş, bugün düzenlenen törenle küçük Gülce dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlanmış oldu. Görüntülerde ailenin ve yakınlarının yasını tutan yüzler, komşuların ve yetkililerin katılımı ile tören boyunca ağır bir hüzün hâkimdi.

MALTEPE’DE ÇÖKEN 7 KATLI BİNANIN ENKAZI ALTINDA KALARAK HAYATINI KAYBEDEN GÜLCE DORA TURHAN (5)...

MALTEPE’DE ÇÖKEN 7 KATLI BİNANIN ENKAZI ALTINDA KALARAK HAYATINI KAYBEDEN GÜLCE DORA TURHAN (5), MALTEPE MİMAR SİNAN CAMİİ’NDE KILINAN CENAZE NAMAZININ ARDINDAN BAŞIBÜYÜK MEZARLIĞI’NDA GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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