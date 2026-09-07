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Maltepe'de öğrencilerin eğitim yüküne nefes: destek 7 bin 500 TL oldu

Maltepe Belediyesi 'Okul Arkadaşım Maltepe' projesiyle ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine 2026-2027 eğitim yılında tek seferlik 7 bin 500 TL maddi destek sunacak.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 10:13

GÜNCELLEME: 07 Eylül 2026 - 10:15

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Maltepe'de öğrencilerin eğitim yüküne nefes: destek 7 bin 500 TL oldu

Maltepe Belediyesi'nden artan eğitim desteği:

Maltepe Belediyesi, öğrencilerin eğitim giderlerine katkı sağlamak amacıyla yürüttüğü 'Okul Arkadaşım Maltepe' projesinin destek tutarını yükseltti. Yeni eğitim-öğretim yılında ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilere tek seferlik olarak 7 bin 500 TL verilecek. Belediyenin amacı, artan eğitim masraflarının aile bütçeleri üzerindeki yükünü hafifletmek ve öğrencilerin okula erişimini kolaylaştırmaktır.

Geçen dönem projeden yararlanan öğrencilere sağlanan destek tutarı 5 bin TL idi. Bu uygulama, kırtasiye, okul ihtiyaçları ve eğitim dönemine ilişkin diğer giderlerde ailelere doğrudan katkı sağlamak üzere tasarlandı ve tek seferlik ödeme şeklinde uygulanıyor.

belediye başkanının açıklaması:

Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen, projenin yeniden hayata geçirilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Köymen, 2024-2025 ve 2025-2026 eğitim öğretim dönemlerinde Süreyya Paşa Vakfı aracılığıyla toplamda bin 681 öğrenciye 5 bin TL tutarında destek sağlandığını hatırlattı ve 2026-2027 döneminde desteğin 7 bin 500 TL olarak sürdürülmesini kararlılıkla açıkladı.

Köymen, konuşmasında çocukların eğitim yolculuklarında yanlarında olmanın belediyenin temel sorumluluklarından biri olduğunu vurguladı. Ayrıca üniversite öğrencilerine yönelik olarak yürütülen Maltepe Genç Üniversiteli Bursu ile ilgili başvuruların ve ayrıntıların bu yıl Ekim ayında duyurulacağını belirtti.

eğitime çok yönlü katkı ve yerel çalışmalar:

Maltepe Belediyesi destekleri yalnızca nakdi yardımla sınırlamıyor; ilçede eğitim imkanlarını güçlendirmeye yönelik çok yönlü çalışmalar da sürüyor. Belediye, Cumhuriyet Eğitim Merkezleri ve kreşlere yönelik hizmetlerle çocukların eğitim ortamlarının geliştirilmesini hedefliyor. Bu yaklaşım, maddi desteğin yanı sıra eğitimde fırsat eşitliğini artırmaya dönük somut adımlar içeriyor.

Belediye yetkilileri, uygulamanın önümüzdeki dönemlerde de izleneceğini, ihtiyaç duyulan hallerde destek programlarının kapsamının ve ulaşılabilirliğinin değerlendirileceğini belirtiyor. Böylece Maltepe'de çocukların ve gençlerin eğitimde eşit koşullarda yer alması hedefleniyor.

MALTEPE BELEDİYE BAŞKANI MİMAR ESİN KÖYMEN GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ.

MALTEPE BELEDİYE BAŞKANI MİMAR ESİN KÖYMEN GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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