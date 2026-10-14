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Yağış uyarısı: Bingöl'de 15-16 ekimde kuvvetli sağanak bekleniyor

Meteoroloji 13. Bölge ve Bingöl Valiliği, 15 Ekim 2026 00.00-16 Ekim 2026 06.00 arasında kuvvetli sağanak ve yerel dolu ile sel uyarısı yaptı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 23:48

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EDİTÖR: Aslı Han

Yağış uyarısı: Bingöl'de 15-16 ekimde kuvvetli sağanak bekleniyor

Bingöl'de 15-16 Ekim tarihlerinde kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü ve Bingöl Valiliği, kent genelinde kuvvetli sağanak beklendiğini açıkladı. Yapılan değerlendirmeye göre yağışlar 15 Ekim 2026 saat 00.00'da başlayıp 16 Ekim 2026 saat 06.00'ya kadar sürecek.

beklenen etkiler:

Yağışlarla birlikte ani sel ve su baskını, dere taşkını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar ve çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklar yaşanabileceği bildirildi.

valiliğin açıklaması:

"Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden alınan son değerlendirmelere göre, 15 Ekim 2026 Perşembe günü ilk saatlerden itibaren Bingöl genelinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. 15 Ekim 2026 saat 00.00’da başlayıp 16 Ekim 2026 saat 06.00’ya kadar sürmesi beklenen yağışlarla birlikte ani sel ve su baskını, dere taşkını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar ve çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklar yaşanabilecektir. Vatandaşlarımızın meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur" denildi.

BİNGÖL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI YAPILDI

BİNGÖL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI YAPILDI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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