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Maltepe’de tahliye kavgası kanlı bitti: görgü tanığı 'abi vurma' diye bağırıldığını duydu

Maltepe'de tahliye kavgası sonrası çıkan silahlı çatışmada iki kişi öldü; görgü tanığı 'abi vurma' diye bağırıldığını söyledi.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 17:21

GÜNCELLEME: 10 Eylül 2026 - 17:24

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Maltepe’de tahliye kavgası kanlı bitti: görgü tanığı 'abi vurma' diye bağırıldığını duydu

Olayın gelişimi:

İstanbul Maltepe Gülsuyu Mahallesi Taşocağı Sokak'ta saat 13.10 sıralarında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybedenler ve yaralananlarla ilgili ayrıntılar netleşiyor. Olayda kiracı Mehmet T. (63) tarafından açılan ateş sonucu ev sahibi Osman A. (61) ve eşi Nursen A. (61) yaşamını yitirdi. Olay yerinde bulunan avukat Emir Ali S. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Mahalle sakini ve görgü tanığı Yıldız Çiçek, yaşananların tahliye süreciyle bağlantılı olduğunu söyledi. Çiçek, bölgedeki gerginliğin iki gündür sürdüğünü belirterek önceki gün icra işlemleri sırasında dükkanların boşaltıldığını ve bunun öncesinde küçük bir tartışma yaşandığını aktardı.

Görgü tanığının ifadeleri:

14 yıllık mahalle sakini olan Çiçek, yaşanan tartışmada ölen kişiye yönelik hakaret ve küfürlerin devam ettiğini anlattı. Çiçek, olay anını şu sözlerle aktardı: 'Dün icra memurlarıyla dükkanlar boşaltıldı. Boşaltılmadan önce ufak bir tartışma oldu ve Mehmet Ağabey’e saldırı gerçekleşti. Mehmet Ağabey hiç elini kaldırmadı ama ölen beyefendi ağza alınmayacak küfürler ve hakaretler etti.'

Çiçek, bugün tekrar bölgeye gelindiğini ve tartışmanın tırmandığını söyleyerek, 'İçeri girmemden 5 dakika sonra 'abi vurma' sesini duydum. Avukat olan kişinin bu tarafa kaçtığını gördüm. Sonra Mehmet Ağabey kadının arkasına doğru gitti, kadını da orada vurdu' dedi. Görgü tanığı daha sonra olayın videosunu çektiğini ifade etti.

Soruşturma ve yakalama:

Olayın ardından polis ekipleri müdahale etti ve ateşi açtığı belirtilen Mehmet T. olay yerindeki evde yakalandı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Mahalle sakinleri, yaşanan kanlı olayın ardından büyük üzüntü duyduklarını ve benzer olayların bölge halkı tarafından istenmediğini belirtti.

MALTEPE’DE İKİ KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ, BİR AVUKATIN YARALANDIĞI SİLAHLI KAVGANIN ARDINDAN KONUŞAN MAHALLE...

MALTEPE’DE İKİ KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ, BİR AVUKATIN YARALANDIĞI SİLAHLI KAVGANIN ARDINDAN KONUŞAN MAHALLE SAKİNİ YILDIZ ÇİÇEK, OLAYDAN ÖNCE KİRACI İLE EV SAHİBİ ARASINDA HAKARET VE KÜFÜRLERİN HAVADA UÇUŞTUĞUNU İDDİA ETTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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