Mamak'ta Doğukent kavşağında çarpışma: mikserle otomobil kaldırımda sürüklendi, beş yaralı

Ankara'nın Mamak ilçesi Doğukent Caddesi ile 1090. Sokak kesişiminde beton mikseri ile otomobilin çarpışması sonucu biri ağır olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Olayda çarpışmanın etkisiyle otomobil mikserle birlikte sürüklenerek kaldırıma çıktı.

Kaza yerinde müdahale ve yaralıların durumu:

Kaza anında bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan otomobil sürücüsünü çıkararak ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralılardan ağır durumda olan sürücü ile aynı araçta bulunan diğer 4 kişi ambulansla hastaneye nakledildi. Yetkililer, kazada zarar gören otomobilin plakası olarak 06 DDZ 448 ve beton mikserinin plakası olarak 37 AEU 275 kaydını aktardı.

Olay sonrası beton mikseri sürücüsünün gözaltına alındığı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. Emniyet ekipleri kavşakta inceleme yaparak olayın seyrini ve sorumlulukları tespit etmeye çalışıyor.

Esnafın tepkisi ve çözüm talepleri:

Bölge esnaflarından İlker Duman kaza anına tanık olduğunu belirterek, 'Kamyonun yukarıya çıktığını gördüm. O arada da sokak kesiminde otomobilin indiğini gördüm. Otomobil inerken çok hızlıydı ama yoldan karşıya geçmeye çalışıyordu galiba. Kamyonun da hızlı gelmesiyle beraber çarpışma meydana geldi. Kamyon sürücüsü çarptığını fark etmedi. Önünde sürükledikten sonra frene bastı ve o şekilde durabildi' ifadelerini kullandı.

Duman, bölgede sık sık kaza yaşandığını vurgulayarak en büyük sorun olarak uyarı sistemlerinin yetersizliğini gösterdi. 'Bu caddede haftada 4-5 defa kaza oluyor' diyen Duman, karşıya geçişin yönetmelik gereği yasak olduğunu ancak uygulamada sorun devam ettiğini belirtti.

Esnaf ayrıca kavşağa ışık veya kasis gibi fiziksel düzenlemeler getirilmesini talep ederek, 'Burasının mutlak çözümü kesinlikle bir ışık, bir kasis yapılması' çağrısında bulundu. Bölge sakinleri yetkililerden önlem almasını istiyor.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma sürüyor; yetkililer kazanın kesin nedenini ve olası sorumlulukları incelemeye devam ediyor.

ANKARA’DA BETON MİKSERİ İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI NEDENİYLE YAŞANAN KAZADA BİRİ AĞIR TOPLAM 5 KİŞİ YARALANDI.