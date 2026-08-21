Manavgat'ta çevreyolu kavşağında kaza: bir sürücü hastaneye kaldırıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Alanya-Manavgat D-400 karayolu yakınında iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza, Manavgat Çevreyolu yan yolda Alanya istikametine seyir halindeki Ali M.'nin kullandığı 07 AF 543 plakalı otomobil ile Hüseyin Avni Akın Caddesi'nden Demokrasi Bulvarı istikametine geçiş yapmakta olan Nilgün K.'nın kullandığı 07 EHL 566 plakalı otomobilin çarpışmasıyla meydana geldi.

Kaza yerinde ilk müdahale:

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Ali M., 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı:

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı ve kazanın nedenine ilişkin inceleme sürüyor.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.