Manavgat’ta esnafın müdahalesiyle söndürülen motor yangını araç sahibini şaşırttı

Manavgat’ta park halindeki otomobilde yangın:

Antalya’nın Manavgat ilçesi Side Mahallesi Celal Bayar Bulvarı üzerinde park halindeki bir otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Çevredeki esnaflar alevleri fark ederek yangın tüpleriyle önce müdahale etti; ardından bölgeye sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ekipleri yangını kontrol altına aldı ve söndürdü.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

Olay yerine gelen ekipler, esnafın ilk müdahalesinin ardından yangını kısa sürede kontrol altına aldı. İtfaiye ekipleri yangının söndürülmesinin ardından araçta soğutma çalışması gerçekleştirdi. Olayın ihbarı 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla yapıldı.

Hasar tespiti ve soruşturma:

Yapılan incelemede, 07 ACV 12 plakalı otomobilin motor bölümünün tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği belirlendi. Araç sahibi Tahsin Şahin, otomobilinin aküsünü aynı gün değiştirdiğini ve araçta herhangi bir arıza bulunmadığını söyledi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİ SİDE MAHALLESİ’NDE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLDE ÇIKAN YANGIN, ESNAF VE İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ. YANGINDA OTOMOBİLİN MOTOR BÖLÜMÜ TAMAMEN YANARAK KULLANILAMAZ HALE GELDİ.