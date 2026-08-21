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Manavgat'ta kavşakta çarpışma: motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Manavgat'ta Turizm Caddesi kavşağında tur minibüsü ile motosiklet çarpıştı; motosiklet sürücüsü ağır yaralandı, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 10:29

GÜNCELLEME: 21 Ağustos 2026 - 10:38

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Manavgat'ta kavşakta çarpışma: motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Manavgat'ta minibüs ile motosiklet kavşağında çarpıştı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur minibüsü ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olay anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay yeri ve araç bilgileri:

Kaza, Gündoğdu Mahallesi Turizm Caddesi ile 1022 Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Turizm Caddesi'nde seyir halindeki F.Ç idaresindeki 07 C 74812 plakalı tur minibüsü, 1022 Sokak'tan Turizm Caddesi'ne çıkan Ö.T idaresindeki 07 BCU 820 plakalı motosikletle çarpıştı.

Müdahale ve sağlık durumu:

Çarpışmanın ardından yaralanan motosiklet sürücüsüne olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri müdahale etti. Ö.T, ilk müdahalenin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; yetkililer, sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğunu bildirdi.

Görüntüler:

Kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kayda yansıyan görüntüler kazanın oluş şeklini belgeledi.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE TUR MİNİBÜSÜ İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN...

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE TUR MİNİBÜSÜ İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI. KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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