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Manavgat'ta otel servis otobüsüyle motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı

Manavgat'ta Çolaklı Mahallesi Askeri Kamp Kavşağı'nda otel servis otobüsü ile motosiklet çarpıştı; sürücü Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 10:09

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Manavgat'ta otel servis otobüsüyle motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı

Kaza yerinde ilk bilgiler:

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Çolaklı Mahallesi Askeri Kamp Kavşağı'nda bir servis otobüsü ile motosikletin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Olayda servis otobüsünü Kadir A.'nın kullandığı ve plakası 07 C 74845 olan araç ile aynı yönde ilerleyen motosikleti Şirin S.'nin sürdüğü, plakası 06 CAB 565 olan motosikletin çarpıştığı bildirildi.

Çarpışmanın seyri ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre, servis otobüsünün Çolaklı Mahallesi'nden Antalya-Manavgat D-400 Karayolu'na çıktığı sırada çarpışma gerçekleşti. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Sağlık ekipleri olay yerine gelerek ilk müdahaleyi yaptı ve yaralı, ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan motosikletlinin sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Olay sonrası ve değerlendirme:

Kaza ile ilgili resmi kurumlardan henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı. Kavşaklarda yeterli dikkat ve hız kontrolünün önemine işaret eden bu tür kazalar, trafik güvenliği ve sürücü davranışları açısından hatırlatma niteliği taşıyor.

ANTALYA&#039;NIN MANAVGAT İLÇESİNDE OTEL SERVİS OTOBÜSÜ İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA...

ANTALYA'NIN MANAVGAT İLÇESİNDE OTEL SERVİS OTOBÜSÜ İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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