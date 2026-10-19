Fenerbahçe son idmanla Slavia Prag sınavına hazır

Hazırlıkların son aşaması:

Fenerbahçe, Çekya temsilcisi Slavia Prag ile 20 Ekim Salı günü oynayacağı maça yönelik çalışmalarını Can Bartu Tesisleri'nde tamamladı. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık yapıldı; seans, salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı.

Saha çalışmasının detayları:

Saha bölümünde oyuncular ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle çalıştı. İki gruba ayrılan futbolcuların katıldığı 5'e 2 top kapma ve pas çalışması, idmanın merkezi uygulaması oldu. Antrenman, takımın oyun planına göre yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Kampa giriş ve maç bekleyişi:

Bu son idmanla birlikte sarı-lacivertliler hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi ve maç saatini beklemeye başladı. Karşılaşma, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta müsabakası kapsamında oynanacak.

FENERBAHÇE, ÇEKYA TEMSİLCİSİ SLAVİA PRAG İLE 20 EKİM SALI GÜNÜ FENERBAHÇE ŞÜKRÜ SARACOĞLU SPOR KOMPLEKSİ’NDE OYNAYACAĞI UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 3. HAFTA MAÇININ HAZIRLIKLARINI AKŞAM SAATLERİNDE YAPTIĞI ANTRENMANLA TAMAMLADI.