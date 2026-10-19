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Tötm başhekim ve yardımcıları rektör Akpolat ile bir araya geldi

İnönü Üniversitesi TÖTM başhekimi ve yeni atanan başhekim yardımcıları, Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat’ı makamında ziyaret ederek başarı dileklerini iletti.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 20:28

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Tötm başhekim ve yardımcıları rektör Akpolat ile bir araya geldi

Ziyaretin amacı ve mesajı:

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi (TÖTM) Başhekimi Prof. Dr. Erol Karaaslan ile yeni başhekim yardımcıları olarak atanan Doç. Dr. Mehmet Tan ve Dr. Öğr. Üyesi Sezgin Zontul, Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat’ı makamında ziyaret etti. Görüşmede, yeni atamaların hayırlı olması temenni edilerek görevlerinde başarı dilekleri paylaşıldı.

Katılımcılar ve kurumsal temsil:

Ziyarette mevcut başhekim yardımcıları Prof. Dr. Leyla Karaca, Prof. Dr. Fatih Sümer ve Prof. Dr. Mehmet Tekin ile önceki başhekim yardımcıları Doç. Dr. Ahmet Adıgüzel ve Dr. Öğr. Üyesi Hacı Bayram Berktaş da hazır bulundu. Toplantı, TÖTM yönetimi ile rektörlük arasında karşılıklı destek ve koordinasyon mesajı niteliği taşıdı.

Rektörün değerlendirmesi ve dilekleri:

Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat, yeni göreve atanan Doç. Dr. Mehmet Tan ve Dr. Öğr. Üyesi Sezgin Zontul hakkında hayırlı olsun temennisinde bulundu ve çalışmalarında başarılar diledi. Ziyaret, üniversite bünyesindeki üst düzey görev değişikliklerinin kurumsal çerçevede karşılanmasının önemli bir örneği olarak kayda geçti.

TÖTM BAŞHEKİM VE BAŞHEKİM YARDIMCILARINDAN REKTÖR AKPOLAT’ A ZİYARET

TÖTM BAŞHEKİM VE BAŞHEKİM YARDIMCILARINDAN REKTÖR AKPOLAT’ A ZİYARET

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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