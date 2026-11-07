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Manisa FK'nin hocası Nestor El Maestro: oyun skoru yansıtmadı

Manisa FK teknik direktörü Nestor El Maestro, Ankara Keçiörengücü maçının ardından skorun adil olmadığını ve takımın şanssız olduğunu ifade etti.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 16:12

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Manisa FK'nin hocası Nestor El Maestro: oyun skoru yansıtmadı

maç sonu değerlendirmesi:

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Manisa FK, deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile karşılaştı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında takımın teknik direktörü Nestor El Maestro açıklamalarda bulundu.

teknik direktörün yorumu:

El Maestro, maçın sonucunu değerlendirirken şanssız olduklarını ve maçın skorunun kendi görüşüne göre adil olmadığını vurguladı. Basın toplantısında oynanan oyun temelinde en azından bir puan ya da puanlar almaları gerektiğine inandığını belirtti.

takım performansı ve mesajı:

Teknik direktörün sözleri, maçtaki performans ile skor arasındaki uyumsuzluğa dikkat çekti. El Maestro'nun açıklaması, takımın sahadaki mücadelesinin önemine işaret ederek ilerleyen maçlara odaklanma mesajı taşıdı.

MANİSA FK TEKNİK DİREKTÖRÜ NESTOR EL MAESTRO, ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ KARŞILAŞMASININ ARDINDAN, &quot;BUGÜN...

MANİSA FK TEKNİK DİREKTÖRÜ NESTOR EL MAESTRO, ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ KARŞILAŞMASININ ARDINDAN, "BUGÜN BENİM AÇIMDAN BAKACAK OLURSAK ŞANSSIZ OLDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUM VE MAÇIN SKORUNUN DA ADİL OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM" DEDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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