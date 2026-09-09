Manisa, İzmir’in çöpünü 31 Aralık’tan sonra kabul etmeyecek

Manisa Büyükşehir Başkanı uyarıda bulundu:

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, aylık basın toplantısında Manisa Katı Atık Bertaraf Tesisi’ne İzmir’den getirilen atıkların tesis kapasitesini zorladığını ve artık sürdürülemez bir noktaya gelindiğini söyledi. Dutlulu, uygulamanın kendilerine danışılmadan başlatıldığını vurguladı ve sürecin acilen kalıcı çözümlerle sonuçlanması gerektiğini belirtti.

Tesis kapasitesi ve işleyişte yaşanan sorunlar:

Dutlulu, gelen çöpler nedeniyle ayrıştırma ve işleme süreçlerinin aksadığını; alanın dolmaya başladığını ve uygulamanın 'vahşi depolamaya' döndüğünü ifade etti. Başkan, sürecin başlangıcında ne Manisa Büyükşehir Belediyesi ne de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kendilerine bilgi verilmediğini söyleyerek, 'Bu zaten devlet tarafından yapılmış bir organizasyon. Bakanlık geçici olarak buraya dökebilirsiniz diyor' şeklinde konuştu.

Yetkililerle yaptıkları görüşmeleri ve şirketle koordinasyon çabalarını aktaran Dutlulu, tesisin önceliğinin Manisa’nın kendi atıklarını güvenli ve mevzuata uygun şekilde yönetmek olduğunu vurguladı. Gelen yoğunluğun ayrıştırma kapasitesini aştığı, bu nedenle hem çevresel risklerin hem de işletme yüklerinin arttığına dikkat çekti.

31 Aralık uyarısı ve beklentiler:

Başkan Dutlulu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden beklentilerini netleştirdi: 'Bizim son beklentimiz 31 Aralık’a kadar Bakanlığın, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile oturup bu soruna kalıcı bir çözüm bulmasıdır.' Dutlulu, eğer çözüm üretilmezse 31 Aralık’tan sonra İzmir’den gelen atıkların tesise kabul edilmeyeceğini açıkladı ve 'Bana kalsa hemen bugün keserim ama buna devlet de müsaade etmez' sözleriyle sürecin aciliyeti üzerinde durdu.

Toplantıda yerel basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dutlulu, koordinasyon eksikliğinin giderilmesi ve kalıcı altyapı çözümlerinin hayata geçirilmesi gerektiğini tekrarladı. Manisa yönetimi, önümüzdeki dönemde hem kendi atık yönetimini korumak hem de çevresel riskleri azaltmak amacıyla alınacak kararları takip edeceğini bildirdi.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BESİM DUTLULU, MANİSA KATI ATIK BERTARAF TESİSİ’NE İZMİR’DEN GETİRİLEN ÇÖPLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALARDA BULUNARAK, TESİSİN KAPASİTESİNİN ZORLANMAYA BAŞLADIĞINI SÖYLEDİ.