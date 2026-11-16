Manisa, savunma ve havacılıkta üretim üssü olma yolunda

Manisa savunma ve havacılık dönüşümünün merkezine hazırlanıyor

Manisa Savunma ve Havacılık Kümelenmesi Derneği (MANSA) öncülüğünde düzenlenen "Manisa Savunma Sanayi İl Buluşması" yarın gerçekleştirilecek. Etkinlikte, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ile birlikte ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, STM ve TUSAŞ gibi kurumların temsilcileri yer alacak. MANSA Yönetim Kurulu Başkanı Cihangir Cebeci toplantı öncesi basına yaptığı açıklamada Manisa'nın bu alandaki iddiasını ve derneğin hedeflerini anlattı.

Organizasyon ve iş görüşmeleri:

Etkinlik kapsamında savunma sanayii kuruluşlarından gelecek yaklaşık 40 kişilik heyet ile Manisalı sanayiciler arasında B2B görüşmeleri düzenlenecek. MANSA tarafından kurulan online randevu sistemi üzerinden yapılan başvuruların sayısı 273 olarak açıklandı; bu rakam, daha önce Denizli'de gerçekleştirilen benzer organizasyondaki 90 görüşmeyi geride bırakıyor. Görüşmelerde dernek üyelerine firma başına 5, üye olmayan firmalara ise 3 şirketle görüşme imkânı tanındı. Cebeci, bu yoğun ilginin Manisa sanayisinin savunma tedarik zincirine katılma isteğini ortaya koyduğunu belirtti.

Hedefler, eğitim ve devlet desteği:

Cebeci, MANSA'nın yalnızca bir sivil toplum kuruluşu olmadığını, aynı zamanda Türkiye'nin yerli ve milli savunma kapasitesine katkı verecek bir yapı olduğunu vurguladı. Dernek kurulduğu günden beri firmalara yönelik AS9100 kalite yönetim sistemi ve EYDEP süreçleri eğitimi gibi programlara ağırlık verdi. Bu eğitimlerin sonucunda Manisa'daki firmaların savunma sanayii tedarik zincirine katılma ilgisi ve sertifikasyon farkındalığının 10-15 kat arttığı ifade edildi.

Ayrıca Cebeci, MANSA'nın kuruluş sürecinde Ankara'da Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile de görüştüklerini ve bakanın devlet desteğine ilişkin sözlerinin büyük motivasyon sağladığını aktardı. MANSA'nın uzun vadeli hedefi ise Ege Bölgesi'ni savunma ve havacılık alanında önemli bir üretim üssü haline getirmek olarak açıklandı. Cebeci'nin sözleriyle, "Savunma sanayisinde Manisa’nın adını duyuracağız" ifadeleri, derneğin stratejik hedefini özetliyor.

Yarına planlanan buluşma, Manisa sanayisinin savunma ve havacılık sektörleri ile somut iş bağlantıları kurma ve bölgeyi tedarik zinciri açısından güçlendirme amacını taşıyor. MANSA'nın etkinlikleri, sertifikasyon ve eğitim programlarıyla saha hazırlığını sürdürerek, bölgesel dönüşümün hızlandırılmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

MANSA YÖNETİM KURULU BAŞKANI CİHANGİR CEBECİ (ORTADA), 'MANİSA SAVUNMA SANAYİ İL BULUŞMASI' ÖNCESİNDE AÇIKLAMALARDA BULUNDU.