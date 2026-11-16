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Sabahın sisleri Palu'nun yüzünü örttü

Elazığ'ın Palu ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, Yeşilbayır Köyü ve çevresinde kartpostallık doğa manzaraları oluşturdu.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 13:03

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EDİTÖR: Aslı Han

Sabahın sisleri Palu'nun yüzünü örttü

yoğun sis ilçe merkezini kapladı:

Elazığ'ın Palu ilçesinde bu sabah etkili olan sis, ilçe merkezi ve çevresinde geniş bir alanda görüldü. Sis, alçak alanlardan yüksek kesimlere kadar yayılarak bölgeye sakin ve fotojenik görüntüler kazandırdı.

Palu ilçesine bağlı Yeşilbayır Köyü'nden alınan görüntülerde, yer yer ilçe merkezinin sis tabakası altında kaldığı ve çevrede hakim olan manzaranın adeta kartpostallık bir görünüm sunduğu dikkat çekti.

doğal peyzajın öne çıktığı noktalar:

Özellikle yüksek noktalardan izlenen sis, vadiler, ağaç örtüsü ve yerleşim alanları üzerinde ince bir örtü etkisi yaratarak bölgenin doğal güzelliklerini vurguladı. Sis tabakası, Palu'nun manzara çeşitliliğini yeniden gözler önüne serdi.

Çekilen görüntüler, ilçenin sabah saatlerindeki atmosferini belgeliyor ve Palu'nun doğa dokusunun farklı ışık koşullarında nasıl göründüğüne dair görsel bir kayıt sunuyor.

PALU İLÇESİ SİSLE KAPLANDI

PALU İLÇESİ SİSLE KAPLANDI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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