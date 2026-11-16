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Köyceğiz’de ezan sanatına odaklanan hizmet içi kurs açıldı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde başlayan 4 haftalık hizmet içi ezan kursu, haftada 4 gün sürecek; katılımcılara makam, nağme ve usul eğitimi verilecek.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 13:05

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Köyceğiz’de ezan sanatına odaklanan hizmet içi kurs açıldı

Köyceğiz’de ezan sanatına odaklanan hizmet içi kurs açıldı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde İlçe Müftülüğü tarafından, Ezan-ı Muhammedinin usulüne ve makamına uygun, güzel ve etkili okunmasını sağlamak amacıyla hizmet içi ezan okuma kursu başlatıldı.

Eğitimin içeriği:

Kurs, dört hafta sürecek ve haftada dört gün yapılacak. Katılımcılara ezanın usulüne uygun okunması, makam ve nağmelerin doğru kullanımı ile güzel ezan okuma teknikleri üzerine uygulamalı eğitim verilecek.

Müftünün ziyareti ve değerlendirmesi:

Kursun ilk gününde İlçe Müftüsü Hüseyin Sözen kursu ziyaret ederek kursiyerlerle bir araya geldi. Sözen, Ezan-ı Muhammedinin İslam’ın şiarlarından biri olduğunu vurgulayıp, onun usulüne ve makamına uygun şekilde okunmasının önemine değindi ve kursun hayırlara vesile olmasını temenni ederek kursiyerlere başarı dileklerinde bulundu.

Kurs, belirlenen program çerçevesinde eğitim faaliyetlerine devam edecek.

KÖYCEĞİZ’DE HİZMET İÇİ EZAN OKUMA KURSU BAŞLADI

KÖYCEĞİZ’DE HİZMET İÇİ EZAN OKUMA KURSU BAŞLADI

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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