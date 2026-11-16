Koruma köpekleri çiftliği kurt sürüsünden korudu

Olayın güvenlik kamerası kaydı:

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesindeki bir çiftliğin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir kurt sürüsü çiftlik etrafında sakin şekilde dolaşırken bazı kurtların doğrudan koyunlara yöneldiği görülüyor. Sürüden iki kurtun saat 19.45 civarında daha belirgin şekilde yaklaşması dikkat çekti.

Çiftlikteki müdahale ve sonuç:

Görüntülerde çiftliğin koruma köpekleri hızla ve kararlı biçimde saldırıya müdahale ederek kurtları uzaklaştırıyor. Müdahale sonucunda olayda herhangi bir hayvanın zarar görmemesi, çiftlik sahibine ve ilçe halkına rahatlama sağladı.

Çiftlik yetkilisinin ve veterinerin açıklamaları:

Çiftlikte 400 koyun bulunduğunu belirten Veteriner Hekim Mustafa Aykut Kolat, "Sürümüz kurt saldırısına uğradı. Ahırın çevirme kısmında oldu. Allah’tan zararsız ziyansız atlattık. Ucundan döndük diyelim. 2 tane kurt 19.45 civarında geliyor. Bağlı olan köpeklerimiz sayesinde içeri giremediler." diye konuştu.

Uyarı ve tavsiyeler:

Kolat, soğuyan havalar nedeniyle kurtların gruplar halinde dolaştığını ve daha saldırgan olabildiklerini belirterek diğer yetiştiricilere dikkatli olmaları çağrısında bulundu ve emeğin korunmasının önemine vurgu yaptı.

YOZGAT'IN BOĞAZLIYAN İLÇESİNDE KURTLAR SÜRÜYE SALDIRDI, O ANLAR GÜVENLİK KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ.