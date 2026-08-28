Manisa'da aile odaklı yaklaşım hedefiyle bağımlılık vakaları masaya yatırıldı

Manisa'da bağımlılıkla mücadele çalışmalarının değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen vaka değerlendirme toplantısı, Manisa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Fatih Zeren başkanlığında yapıldı. Toplantıda Manisa Halk Sağlığı Başkanı Metin Gümüş ile Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Uzman Dr. Ümit Atman da hazır bulundu.

Toplantının gündemi:

Toplantıda, yürütülen programların genel durumu ve özellikle güncel vakalar üzerinden vaka yönetimi süreçleri ele alındı. Katılımcılar, vaka takibi, yönlendirme ve tedavi süreçlerinde karşılaşılan zorluklar üzerinde görüş alışverişinde bulundu ve ihtiyaçların önceliklendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Aileye yönelik yaklaşım ve destek:

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derya Şaşman Kaylı tarafından "Bağımlılıkta Aileyi Görmek: Sorunlar, İhtiyaçlar ve Destek Süreçleri" başlıklı bilgilendirme sunumu yapıldı. Sunumda ailenin rolü, ailelerin sıkça karşılaştığı sorunlar ve talep ettikleri destek biçimleri ile olası destek mekanizmaları detaylandırıldı.

Katılımcılar, aile destek hizmetlerinin güçlendirilmesi, bilgilendirme ve yönlendirme ağlarının etkinleştirilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca vaka yönetiminde kurumlar arası koordinasyonun artırılmasının, hem hasta hem de aile süreçlerini hızlandıracağına dikkat çekildi.

Toplantının sonuçlarının, bağımlılıkla mücadelede kurumlar arası iş birliğinin pekiştirilmesi ve vaka süreçlerinin daha etkin yürütülmesine katkı sağlaması hedefleniyor. Yetkililer, sunulan önerilerin izlenmesi ve uygulanması için izleme mekanizmalarının kurulmasının önemine işaret etti.

MANİSA’DA BAĞIMLILIKLA MÜCADELE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN VAKA DEĞERLENDİRME TOPLANTISINDA GÜNCEL VAKALAR, AİLELERİN İHTİYAÇLARI VE DESTEK SÜREÇLERİ ELE ALINDI.