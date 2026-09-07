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Manisa'da gizli tesis ortaya çıktı: milyonlarca sentetik hap ve tonlarca ham madde ele geçirildi

Manisa ve Mersin'de operasyonda 1 ton 917 kilogram ham madde, 1.983.540 sentetik ecza hap ve basım makineleri ele geçirildi; değeri yaklaşık 1 milyar TL.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 14:54

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Manisa'da gizli tesis ortaya çıktı: milyonlarca sentetik hap ve tonlarca ham madde ele geçirildi

operasyonun planlanması ve yürütülmesi:

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda ve Manisa Valiliği Uyuşturucu ile Mücadele Eylem Planı çerçevesinde yürütülen istihbarat ve risk analizleri sonrası, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen adli kararlarla Manisa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Şüphelilerin faaliyetleri teknik ve fiziki takiple izlendi, bağlantılı adresler tespit edildi ve planlı bir operasyon için hazırlık yapıldı.

Hazırlıkların ardından Manisa merkezli olmak üzere Manisa ve Mersin'de belirlenen adreslere eşzamanlı baskınlar düzenlendi. Mersin'deki adreslerden birinde uyuşturucu imalatında kullanıldığı belirlenen bir tesis tespit edildi; tesiste üretime yönelik ekipman ve çok sayıda malzeme bulundu.

ele geçirilenler ve operasyonun boyutu:

Aramalarda 2 adet sentetik hap basma makinesi, 1.983.540 adet sentetik ecza hapı, 1 ton 917 kilogram yeşil reçeteli ilaç ham maddesi, basıma hazır 2.486.000 adet boş kapsül ve 27.290 adet boş blister ele geçirildi. Ayrıca üretimde kullanılmak üzere hazırlanmış çok sayıda yardımcı malzeme bulundu.

Yetkililer ele geçirilen maddelerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar TL olduğu bilgisini paylaştı. Operasyon, büyüklüğü nedeniyle Manisa tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu olarak nitelendirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan Y.G., E.P., A.G., M.F. ve M.V. isimli şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel öncülüğünde ele geçirilen maddeler ve imalatta kullanılan malzemeler yetkililerce görüntülendi. Milyonlarca hap, tonlarca ham madde, boş kapsül ve blisterler ile basım makinelerinin sergilenmesi operasyonun boyutunu gözler önüne serdi.

OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN 5 KİŞİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLİRKEN, ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU...

OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN 5 KİŞİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLİRKEN, ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU MADDELERİN PİYASA DEĞERİNİN YAKLAŞIK 1 MİLYAR TL OLDUĞU ÖĞRENİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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