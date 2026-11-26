turnuva atmosferi:

Manisa'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen 3 bant bilardo turnuvası, sporcular arasında hem rekabeti hem de dostluğu öne çıkaran anlara sahne oldu. Yarışmaların oynandığı anlarda katılımcılar, maçların gerektirdiği dikkat ve konsantrasyonu ön planda tutarak strateji odaklı bir mücadele sergiledi.

organizasyon ve amaç:

Turnuva, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Manisa Bilardo İl Temsilciliği iş birliğinde gerçekleştirilmiş olup 75. Yıl Spor Salonu ev sahipliğinde yapıldı. Organizasyonun hedefi, bilardo sporunu daha geniş kitlelere taşımak ve sporcular arasındaki birlik ve beraberliği güçlendirmek olarak açıklandı.

ödül töreni:

Etkinlik sonunda dereceye giren sporcular, düzenlenen ödül töreninde kupa ve madalyalarla ödüllendirildi. Kupalar, turnuvanın organizasyonunda yer alan isimler tarafından takdim edildi; Manisa Bilardo İl Temsilcisi Ragıp Olgun tören sırasında katılımcılara başarı dileklerini iletti ve öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Turnuva boyunca ortaya konan oyun disiplininin ve centilmenliğin, benzer etkinliklerin devamı için zemin oluşturduğu vurgulandı. Katılımcılar arasında gelişen dostane rekabetin, bilardo sporunun toplum içinde daha fazla ilgi görmesine katkı sağlayacağı ifade edildi.

MANİSA’DA 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN 3 BANT BİLARDO TURNUVASI, SPORCULARIN KIYASIYA MÜCADELESİNE SAHNE OLDU. DOSTÇA REKABETİN ÖN PLANA ÇIKTIĞI TURNUVADA DERECEYE GİREN SPORCULAR KUPA VE MADALYALARLA ÖDÜLLENDİRİLDİ.