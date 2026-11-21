Manisa temsilcileri Tokat'ta kürsüde yer aldı

Tokat'ta 41 ilden bin 300 sporcunun katılımıyla gerçekleşen Türkiye Oryantiring Şampiyonası 1. Kademe Yarışmaları'nda Manisa takımları dikkat çeken sonuçlar elde etti. Zorlu orman parkurları ve şehir içi sprint etaplarında mücadele eden Manisalı sporcular, organizasyonu 2 altın, 3 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 8 madalya ile tamamladı.

orman etabında elde edilen dereceler:

Uzun mesafe şeklinde düzenlenen orman etabında Manisa temsilcileri beş madalya kazandı. Hatice Adıbelli (Demirci Akıncıları Spor Kulübü) Kadınlar 21 yaş kategorisinde Türkiye ikinciliğine ulaşarak gümüş madalya aldı. Kemal Korkmaz (Akhisar Zirve Doğa Spor Kulübü) Erkekler 60 yaş kategorisinde, Resul Dik (Soma Altıntaş Spor Kulübü) ise Erkekler 16 yaş kategorisinde Türkiye ikincisi oldu ve gümüş madalyayı kazandı. Aynı etapta Orçun Kılınç (Soma Linyit Spor Kulübü) Erkekler 16 yaşta, Gülderen Saygı (Demirci Belediye Spor Kulübü) ise Kadınlar 55 yaşta üçüncülük elde ederek bronz madalyaya ulaştı.

sprint etabında şampiyonluklar ve kürsüler:

Şehir merkezinde yapılan sprint etabında Manisa sporcuları iki Türkiye birinciliğiyle kürsüye çıktı. Kadınlar 21 yaş kategorisinde Demirci Akıncıları Spor Kulübü sporcusu Hatice Adıbelli, uzun mesafe etabındaki gümüşün ardından sprintte birinci olarak şampiyonluğu kazandı. Kadınlar 20 yaş kategorisinde Akhisar Zeynep Gülin Öngör Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Kulübü sporcusu Nehir Karakoç da Türkiye birinciliğine ulaşarak Manisa'ya altın madalya getirdi. Ayrıca Gülderen Saygı, sprint etabında da üçüncü olarak ikinci bronzunu aldı.

Şampiyonada Manisa takımları, etaplar arası dengeyi koruyarak hem orman hem de şehir içi parkurlarda başarı gösterdi. Özellikle Hatice Adıbelli'nin iki etapta aldığı madalyalar Manisa adına öne çıkan performanslar arasında yer aldı. Toplamda elde edilen 8 madalya, il temsilcilerinin geniş katılımlı ulusal organizasyonda öne çıktığının göstergesi oldu.

TOKAT’TA 41 İLDEN BİN 300 SPORCUNUN KATILIMIYLA DÜZENLENEN TÜRKİYE ORYANTİRİNG ŞAMPİYONASI 1. KADEME YARIŞMALARI’NDA MANİSALI SPORCULAR ÖNEMLİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTI. ZORLU PARKURLARDA MÜCADELE EDEN MANİSA TEMSİLCİLERİ, 2 ALTIN, 3 GÜMÜŞ VE 3 BRONZ OLMAK ÜZERE TOPLAM 8 MADALYA KAZANARAK ŞAMPİYONAYA DAMGA VURDU.