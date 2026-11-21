Karabük İdmanyurdu evinde Beykoz Anadoluspor'u 3-1 yendi

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanan TFF 3. Lig 1. Grup 13. hafta maçında Karabük İdmanyurdu, 3-1lik skorla galip ayrıldı. Ev sahibi ekip maç boyunca fırsatları değerlendirdi ve sahadan üç puanla ayrıldı.

Maçtan önemli anlar:

Karabük, maçın 7. dakikasında Mevlüt Han Ekelik ile erken üstünlüğü yakaladı. Beykoz Anadoluspor 13. dakikada Burak Temir ile eşitliği sağladı; ancak ilk yarının 36. dakikasında Mücahit Emre Sivri skoru tekrar Karabük lehine çevirdi. Mücadelenin 82. dakikasında Hasan Türkyılmaz son golü kaydederek maçın skorunu belirledi.

Kadro, değişiklikler ve kartlar:

Hakemler Abdülkadir Aslan, Ozan Gürleyük ve Coşkun Ateşoğlu olarak görev yaptı. Karabük İdmanyurdu sahaya Berat Çelebi, Muhammed Semih Kocatürk (Berat Can Sebat dk. 85), Melik Ahmet İpek, Tolga Mert Aslan, Ahmet Sezer, Osman Boz, Cihan Aydın (Mehmet Ali Kılınç dk. 85), Mevlüt Han Ekelik (Halil İbrahim Kaya dk. 62), Özgür Özden Dağdelen (Kaan Erdoğan dk. 62), Mücahit Emre Sivri (Berkcan Cengiz dk. 74) ve Hasan Türkyılmaz on biriyle çıktı.

Beykoz Anadoluspor ise Kurtuluş Yurt, Berat Köşker, Abdullah Yıldızer, Savaş Yorulmaz (Yusuf Baran Öner dk. 90), Erdem Baytaroğlu (Seyfi Boran Özkan dk. 85), Alperen Arslan, Utku Burak Kunduzcu, Enes Hakan Sığırcı (Rüzgar Derici dk. 46), Alpay Koçaklı (Birkan Öksüz dk. 46), Burak Temir ve Anıl Emre Yılmaz (Merdan Erdinç dk. 85) kadrosuyla oynadı.

Maçta Berat Köşker (Beykoz Anadoluspor) kırmızı kart görürken, sarı kartlar Özgür Özden Dağdelen (Karabük İdmanyurdu), Abdullah Yıldızer, Erdem Baytaroğlu ve Utku Burak Kunduzcu (Beykoz Anadoluspor) tarafından alındı.

Erken golle başlayan maçta Karabük, ikinci golün ardından kontrolü elinde tutup son bölümlerde işaretleri iyi kullanarak sahadan galip ayrıldı; maçtaki değişiklikler ve savunmadaki disiplin skoru belirleyen unsurlar oldu.

TFF 3. LİG 1. GRUP ON ÜÇÜNCÜ HAFTASINDA KARABÜK İDMANYURDU, EVİNDE KARŞILAŞTIĞI BEYKOZ ANADOLUSPOR’U 3-1 MAĞLUP ETTİ.