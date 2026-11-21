başarı ve kulüp tarihçesi:

Sivas Gücü Belediyespor Güreş Takımı, 2026-2027 sezonu Türkiye Büyükler Güreş 2. Lig terfi müsabakalarında sergilediği performansla rakiplerini geride bıraktı ve kulüp tarihinde ilk kez 1. Lig'e yükselme başarısı gösterdi. Bu yükseliş, kısa süre içinde oluşturulan yapının ve verilen desteğin somut bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

Takımın elde ettiği bu başarı, Sivas Belediyesi tarafından güreşe ayrılan kaynaklar, antrenman düzeni ve teknik ekibin disiplinli çalışması sayesinde geldi. Sporcuların azmi, planlı hazırlık dönemleri ve müsabakalardaki dayanıklılık, terfi yolunda belirleyici oldu.

şehirde güreşin yeniden canlandırılması:

Sivas Belediyesi, güreş inisiyatifini Dr. Adem Uzun'un göreve gelişiyle hızlandırdı; kulüp de bu dönemde kuruldu. Belediye destekli spor tesisleri ve kulüp faaliyetleri, şehrin köklü güreş geleneğini canlandırma hedefinin merkezinde yer alıyor. Bu kapsamda kentteki altyapı yatırımları ve antrenman imkânları genç sporcuların gelişimini hedefliyor.

Ayrıca Sivas Belediyesi'nin düzenlediği organizasyonlar, kentte ve bölgedeki güreş hareketliliğine katkı sağlıyor. Uluslararası ve ulusal platformlarda düzenlenen etkinlikler, sporcuların deneyim kazanmasına ve kulübün görünürlüğünün artmasına yardımcı oluyor.

ulusal ve uluslararası etkinlikler ile gelecek planları:

Belediyenin düzenlediği en önemli organizasyonlardan biri, merhum Muhsin Yazıcıoğlu anısına düzenlenen Uluslararası Geleneksel Muhsin Yazıcıoğlu Karakucak Güreşleri. Festival her yıl artan katılımıyla Sivas'ı güreş camiasının buluşma noktalarından biri hâline getiriyor; Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerden gelen sporcular organizasyona katılıyor.

Sivas Gücü Belediyespor'un 1. Lig'e yükselmesi, altyapıdan gelecek sporcularla kulübün başarı grafiğini daha da yukarı taşıma ve ligde kalıcı olma hedeflerini güçlendirdi. Kulüp yetkilileri ve teknik ekip, yeni sezonda hem takımın üst ligde kalmasını sağlamak hem de genç yetenekleri şampiyonluğa hazırlamak için planlamalarını sürdürüyor.

Bu başarı, Sivas'ın geçmişte yetiştirdiği olimpiyat ve dünya şampiyonlarının mirasını sürdürme yönündeki adımların bir uzantısı olarak görülüyor. Kulübün kısa vadeli hedefi ligde tutunmak; uzun vadede ise minderlerde yeni şampiyonlar yetiştirmek ve Sivas'ta güreşin tekrar güç kazanmasını sağlamak olarak belirlendi.

SİVAS GÜCÜ BELEDİYESPOR GÜREŞ TAKIMI, 2026-2027 SEZONU TÜRKİYE BÜYÜKLER GÜREŞ 2. LİG TERFİ MÜSABAKALARINDA RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKARAK KULÜP TARİHİNDE İLK KEZ 1. LİG'E YÜKSELME BAŞARISI GÖSTERDİ.