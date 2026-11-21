Antrenman yağmur altında tamamlandı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında yarın sahasında Eyüpspor ile oynayacağı maç öncesi son çalışmasını yağmur altında tamamladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen antrenman basına kapalı yapıldı.

Antrenmanın içeriği:

Çalışmanın taktik ağırlıklı olduğu öğrenildi. Yağışlı hava ve kapalı idman koşullarına rağmen bordo-mavili futbolcuların antrenman esnasında keyifli görüntüler sergilediği, kulübün medya merkezinin paylaştığı fotoğraflarda görüldü. Teknik ekibin son provalarda taktik düzen üzerinde durduğu aktarıldı.

Malinovskyi ve Aral Şimşir:

Uzun süreli sakatlığın ardından Ruslan Malinovskyi antrenmanın son bölümünde takımla birlikte çalıştı; bu gelişme teknik heyet için sevindirici oldu. Malinovskyi’nin yarınki maçta forma giyip giymeyeceğine Thomas Reis karar verecek. Ayrıca Aral Şimşir de son çalışmada yer aldı.

TRABZONSPOR, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 12'NCİ HAFTASINDA YARIN SAHASINDA KONUK EDECEĞİ EYÜPSPOR MAÇININ HAZIRLIKLARINI YAĞMUR ALTINDA YAPTIĞI ÇALIŞMA İLE TAMAMLADI.