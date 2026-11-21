Olayın gelişimi:

Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Refik Cesur Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu seyir halindeki otomobil kaldırıma çıkarak bir ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kaldırımdaki ağaç devrildi. Olay yerinden geçen üç genç, devrilen ağacı fark ederek müdahale etti ve kendi olanaklarıyla ağacı yeniden ayağa kaldırdı.

Gençlerin müdahalesi kısa sürede tamamlandı; ardından birlikte hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmediler. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma bilgisi paylaşılmadı.

Güvenlik kamerası ve iş yeri sahibinin yorumu:

Yaşanan anlar, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İş yeri sahibi Selçuk Okuşlu, kayıtları incelerken kazayı ve gençlerin ağacı yeniden ayağa kaldırdığı görüntüleri fark etti. Okuşlu, gençlerin örnek davranışından memnuniyet duyduğunu belirterek teşekkür etti.

Toplumsal duyarlılığın önemi:

Olay, küçük bir müdahalenin bile kamusal alanın düzeni ve görünümü açısından fark yaratabileceğini gösterdi. Sokakta karşılaşılan benzer durumlarda hızlı ve kontrollü müdahaleler, hem çevresel zararları azaltabiliyor hem de toplumda dayanışma örnekleri oluşturuyor. Bu vaka, güvenlik kameralarının olayların kaydında oynadığı rolü ve vatandaş duyarlılığının toplumsal etkisini bir kez daha ortaya koydu.

İŞYERİ SAHİBİ SELÇUK OKUŞLU