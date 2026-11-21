Eczacıbaşı Peron İstanbul 3-0 galibiyetle ayrıldı

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Eczacıbaşı Peron İstanbul, sahasında Kuzeyboru'yu 25-15, 25-23, 25-22'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Turuncu beyazlı ekip, maçın büyük bölümünde kontrolü elinde tutarak rakibine şans tanımadı ve ligde önemli bir galibiyet daha aldı.

Karşılaşma öncesinde Eczacıbaşı Spor Kulübü'nün 60 yıllık spor kültürüne vurgu yapıldı; sembolik para atışını yapan isim ise Eczacıbaşı Erkek Basketbol Takımı'nın eski oyuncusu Orhun Ene oldu. Ene'ye çiçeği, Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Erdal Karamercan takdim etti.

Eczacıbaşı Peron İstanbul, tribünleri retro forma konseptiyle buluşturdu; oyuncular maç boyunca mavi beyaz retro formalarıyla mücadele etti.

maçın kronolojisi:

Karşılaşmanın ilk anlarından itibaren ev sahibi ekip oyunu domine etti. İlk sette özellikle Ekaterina Antropova'nın üst üste 4 servis sayısı Eczacıbaşı'na erken avantaj sağladı ve set 25-15 sonuçlandı. İkinci sette karşılıklı sayılarla geçen bölümler oldu; ev sahibi takım smaçör rotasyonlarından aldığı katkılarla dengeli oyunu lehine çevirdi ve seti 25-23 kazandı, maçta durumu 2-0 yaptı. Son sette de kıyasıya mücadele vardı, ancak Eczacıbaşı son bölümde rakibine fırsat vermeyerek seti 25-22 alıp karşılaşmayı tamamladı.

öne çıkan istatistikler ve kadrolar:

Karşılaşmanın en skorer ismi Ekaterina Antropova oldu; Antropova maçta 19 sayı kaydetti. Takımın diğer önemli katkısını ise Aleksandra Uzelac sağladı; Uzelac 10 sayı ile galibiyette rol oynadı. Eczacıbaşı Peron İstanbullu oyuncular toplamda 5 blok ve 11 servis sayısı elde etti.

Salon: Eczacıbaşı Spor Kulübü

Hakemler: Nurper Özbar, Yasin Çalışkan

Eczacıbaşı Peron İstanbul: Ebrar, Aslı, Antropova, Uzelac, Weitzel, Elif, Simge (L), Dilay, Yaprak, Rettke

Kuzeyboru: Tuğba, Ayçin, Gamze, Kurilo, Dumancic, Szczurowska, Buse (L), Gülce (L), Ayşe, Deniz, Tutku Burcu

Setler: (25-15, 25-23, 25-22)

Süre: 80 dakika (24, 28, 28)

ECZACIBAŞI PERON İSTANBUL, VODAFONE SULTANLAR LİGİ’NİN 10. HAFTASINDA EVİNDE KUZEYBORU’YU KONUK EDEREK RAKİBİNİ 25-15, 25-23 VE 25-22’LİK SET SKORLARIYLA 3-0 MAĞLUP ETTİ