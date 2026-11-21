Çekmeköy’e iki yeni spor yatırımı: amatör kulüplere tesis, Mimar Sinan’a kompleks

Çekmeköy Belediyesi ile İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ilçedeki spor altyapısını güçlendirecek iki protokole imza attı. Yapılan incelemelerin ardından imzalanan anlaşmalarla Reşadiye Mahallesi’ndeki spor tesisi yenilenecek; Mimar Sinan Mahallesi’ndeki yüzme havuzu ve fitness salonu bulunan spor kompleksinin eksik donanımı tamamlanacak.

yatırımların kapsamı:

Reşadiye Mahallesi’ndeki tesiste yapım ve ortak kullanım protokolü çerçevesinde saha zemini yenilenecek. Projede amatör spor kulüplerine yönelik idari birimler, soyunma odaları ve tribünler yapılması; ayrıca basketbol sahası, tenis kortu ve çocuk oyun alanları oluşturulması planlanıyor. Tamamlandığında tesis, ilçedeki amatör kulüplerin antrenman ve müsabaka ihtiyaçlarını karşılayabilecek donanıma kavuşacak.

mimar sinan kompleksi ve ortak kullanım:

Mimar Sinan Mahallesi’ndeki spor kompleksi, yüzme havuzu ve fitness salonunu içeriyor. Ortak kullanım protokolü ile tesisin teknik donanımı ve eksik ekipmanları İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından tamamlanacak. Hazırlıkların bitmesinin ardından kompleks, Çekmeköy Belediyesi ile İl Müdürlüğü arasındaki ortak kullanım düzenlemesiyle bölge halkına açılacak.

Protokol imza töreni öncesinde hem Reşadiye’de yenilenecek tesis hem de Mimar Sinan’daki komplekste yerinde incelemeler gerçekleştirildi. İmzalar Çekmeköy Belediyesi hizmet binasında atıldı; törene Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ile İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Seyda Dursun katıldı. Ayrıca AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Fatih Sırmacı ve Milliyetçi Hareket Partisi Çekmeköy İlçe Başkanı Tahsin İnce de törende yer aldı.

Orhan Çerkez törende gençlere ve spora yapılan yatırımın önemine vurgu yaparak, Reşadiye’de amatör kulüplere daha iyi antrenman ve müsabaka şartları sağlayacaklarını; Mimar Sinan’da ise kompleksin donanımının tamamlanacağını belirtti. Çerkez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Baka destekleri için teşekkür ettiğini ifade etti ve ilerleyen dönemde daha büyük projelerin de duyurulacağını kaydetti.

İki protokol, ilçenin gençlik ve spor odaklı yatırımlarında somut bir adım olarak değerlendiriliyor ve tamamlandığında Çekmeköylülerin erişebileceği modern, çok amaçlı spor alanları sunacak.

İKİ SPOR YATIRIMINA İLİŞKİN PROTOKOLLER, TESİSLERDE YAPILAN İNCELEMELERİN ARDINDAN İMZALANDI. ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANI ORHAN ÇERKEZ(SOLDA), İSTANBUL GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRÜ SEYDA DURSUN (SAĞDA)