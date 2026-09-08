Manisa'nın kurtuluşunun 104. yılı anma töreni meydanda gerçekleştirildi

Manisa'da 104. kurtuluş yıldönümü töreni

Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı önünde düzenlenen törenle anıldı. Törene devlet erkanı, askeri yetkililer, sivil toplum kuruluşları, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törene katılanlar ve çelenk sunumu:

Programa Manisa Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Mücahit Arınç, YENİ Parti Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Manisa Milletvekili Şenol Sunat, Garnizon Komutanı Tümgeneral Ahmet Aşık, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Hacı Hüseyin Daşdemir, Manisa İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, ilçe belediye başkanları ile siyasi parti temsilcileri ve STK yöneticileri katıldı.

Törende Vali Vahdettin Özkan, Garnizon Komutanı Tümgeneral Ahmet Aşık ve Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu tarafından Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk sunuldu. Çelenk sunumunun ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Konuşmalar, anma ve kültürel etkinlikler:

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Manisa'nın işgal yıllarında çektiği acılara değinerek halkın direniş ve bağımsızlık inancını kaybetmediğini vurguladı. Dutlulu, 26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz ve 30 Ağustos Zaferi'nin ardından Türk ordusunun 8 Eylül 1922 tarihinde Manisa'ya girişini hatırlattı ve şu ifadeyi kullandı:

8 Eylül, bu şehrin küllerinden yeniden doğduğu, bağımsızlığını tüm dünyaya bir kez daha haykırdığı gündür. Kutlu olsun.

Dutlulu, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan için can veren şehitler ile gazilere rahmet ve minnet sunduğunu belirtti. Ayrıca Manisa'yı Cumhuriyetin ikinci yüzyılında üretim, sanayi, tarım, kültür ve gençlikle öne çıkan bir kent yapmak için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti ve "Manisa, Atatürk'ün çizdiği aydınlık yoldan asla ayrılmayacak" mesajını paylaştı.

Tören programında öğrenciler tarafından şiirler seslendirildi, Manisa Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibi ise halk oyunları gösterisi sundu. Etkinlikler, anma ve birlik duygusunu güçlendiren sahne düzenlemeleriyle tamamlandı.

Manisa'da düzenlenen bu tören, kentin tarihsel belleğini canlı tutarken, toplumsal dayanışma ve bağımsızlık vurgusunu bir kez daha öne çıkardı.

MANİSA’NIN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 104. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA TÖREN DÜZENLENDİ.