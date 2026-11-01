Tedavi yolculuğunu kolaylaştıran servis: Mersin'de 13 bin kanser hastasına ücretsiz ulaşım

hizmetin kapsamı ve işleyişi:

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında başlattığı Onkoloji Hasta Servis Aracı Hizmeti ile kanser tedavisi gören vatandaşların hastanelere erişimini kolaylaştırıyor. Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen uygulama kapsamında kemoterapi ve radyoterapi başta olmak üzere ışın, kemoterapi ve akıllı ilaç gibi onkolojik tedaviler alan hastalar evlerinden alınarak tedavi gördükleri sağlık kuruluşlarına götürülüyor ve işlemlerinin ardından yeniden evlerine bırakılıyor.

uzun soluklu destek ve veriler:

Ambulans Servisi Mesul Müdürü Paramedik Deniz Anahtar, hizmetin 2021'den bu yana sürdüğünü belirterek, tedavi planlamasına uygun şekilde hastaların evden alınıp sağlık kuruluşlarına bırakıldığını ifade etti. Anahtar, uygulamanın başlangıcından bu yana 13 bin yurttaşa servis desteği sağlandığını vurguladı. Araçlarda hijyen koşullarına azami dikkat edildiği, hastaların güvenli ve konforlu şekilde taşındığı bildirildi.

hasta deneyimleri ve geri bildirimler:

Hizmetten yararlanan hastalar, uygulamanın tedavi sürecindeki yüklerini hafiflettiğini belirtti. Meme kanseri tedavisi gören Tülay İnan, evinden alınıp tedavi sonrası tekrar bırakıldığını söyleyerek hizmetin hem maddi hem de manevi açıdan destek olduğunu aktardı. Kanser tedavisi gören Kemal Soylu ve eşi Fatma Soylu ulaşım zorluklarının azaldığını ifade ederek Büyükşehir ekiplerine teşekkür etti. Ayrıca tedavi sürecinde maddi ve ulaşım sıkıntıları yaşadığını söyleyen Mahmut Taşulu da sunulan hizmetin kendisi için büyük kolaylık sağladığını dile getirdi.

başvuru ve iletişim:

Onkoloji Hasta Servis Aracı Hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, randevu ve bilgi için Alo 185 Teksin Çağrı Merkezi veya 0 324 234 84 00 numaralı telefonları arayarak başvuru yapabiliyor. Belediye yetkilileri, hizmetin öncelikli amacının hastaların tedavi süreçlerinde yaşadıkları ulaşım kaynaklı güçlükleri azaltmak ve tedaviye erişimde sürekliliği sağlamak olduğunu belirtti.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KANSER TEDAVİSİ GÖREN HASTALARIN HASTANEYE ULAŞIMINI KOLAYLAŞTIRMAK AMACIYLA 2021 YILINDA BAŞLATTIĞI ONKOLOJİ HASTA SERVİS ARACI HİZMETİ İLE BUGÜNE KADAR 13 BİN HASTAYA ÜCRETSİZ ULAŞIM DESTEĞİ SAĞLADI.