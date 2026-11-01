Et kampanyası markette yoğunluğa neden oldu

Beylikdüzü Haramidere’deki zincir market şubesinde düzenlenen "Alışveriş Festivali" kapsamında et reyonlarındaki indirim, sabah saatlerinden itibaren uzun kuyruklara ve reyonlar arasında adım atacak yer kalmamasına yol açtı.

Kuyruklar ve dolu market arabaları kasalar önünde yoğunluk oluştururken, kucak dolusu et alan vatandaşların görüntüleri kameraya yansıdı.

İndirim detayları:

Kampanya kapsamında dana kıyma 549 TL, dana kuşbaşı 699 TL olarak satışa sunuldu; tavuk ürünlerinde de dikkat çeken indirimler yapıldı. Firma, et reyonlarında yüzde 50'ye varan indirim uygulandığını duyurdu.

Vatandaşların tepkisi:

Marketten et alan bir vatandaş, "Piyasada birçok yeri gezdiğimizde bin lira civarında fiyat görüyoruz. Burada yarı yarıya. Çok memnunuz" ifadelerini kullandı.

Alışveriş yapan bir başka vatandaş ise, "Tavuk aldık. Bugün halk günüymüş. Bundan yararlanmak için buraya geldik. Piyasa ile karşılaştırdığımızda fiyatlar uygun, halka hitap ediyor" şeklinde konuştu.

Firma açıklaması:

Firma yetkilisi Uğur Ekiz, kampanyaya talebin beklentilerinin üzerinde olduğunu belirterek, "31 Ekim’de başlayan Alışveriş Festivalimiz 8 Kasıma kadar sürecek. Özellikle yerli hayvan kesiminden elde edilen et reyonlarımıza çok büyük talep var. Kampanya kapsamında Türkiye’de en ucuz kıyma ve kuşbaşıyı yüzde 50’ye varan indirimle satışa sunuyoruz" dedi.

HARAMİDERE'DEKİ BİR ZİNCİR MARKET ŞUBESİNDE "ALIŞVERİŞ FESTİVALİ" YOĞUNLUĞU YAŞANDI.