Germencik'te çocuklar kış kurslarıyla sporda buluşuyor

kış kurslarının kapsamı:

Germencik Belediyesi'nin kış kursları çocuklara yönelik olarak devam ediyor. Hareket eğitimi, voleybol ve basketbol başta olmak üzere farklı branşlarda açılan kurslara katılan çocuklar, hafta sonlarını sporla değerlendiriyor ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlıyor. Kurslar profesyonel eğitmenler tarafından yürütülüyor; katılımcılara temel teknikler ile takım çalışması becerileri öğretiliyor.

eğitmenler ve katılımcı deneyimi:

Profesyonel eğitmenler eşliğinde düzenlenen programlarda çocuklar hem spor yapıyor hem de yeni beceriler kazanıyor. Eğitimler oyun temelli çalışmalarla destekleniyor, böylece çocukların motivasyonu ve sosyal etkileşimi artıyor. Veliler, kurslara yönlendirdikleri çocuklarının hafta sonlarını verimli geçirdiğini dile getiriyor.

belediye başkanının görüşü:

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci yaptığı açıklamada, "Kış kurslarımız son sürat devam ediyor. "Biz bir voleybol ülkesiyiz" diyoruz ve bu sözün karşılığını, kurslarımıza büyük bir şevk ve heyecanla katılan evlatlarımızda görüyoruz. Çocuklarını uzman eğitmenlerimiz eşliğinde devam eden kurslarımıza yönlendiren tüm vatandaşlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Sporla büyümeye devam" dedi.

GERMENCİK’TE KIŞ KURSLARI DEVAM EDİYOR